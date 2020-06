Det er et frygteligt syn, der møder Jens Tellram-Thrane, da han den 15. juni 2019 omkring klokken 15:30 tager sin kikkert op.

Cirka 350 meter ude kan livredderen se en lille smakkejolle, der kæmper med de høje bølger i Øresund.

Og så går det galt.

I kikkerten kan Jens se rystende til, mens jollen med fem ældre mænd kæntrer og kaster mændene ned i de ubarmhjertige hav.

Sekunder efter ringer livredderen 1-1-2 og får tilkaldt hjælp.

»Hvad kan du selv gøre?« lyder det i røret fra alarmcentralen.

Det er for langt at svømme, og den lille metaljolle, som Jens har til rådighed, er ikke synderligt sikker i de vejrforhold, der lige nu byder på voldsomt blæse- og tordenvejr.

Men Jens kan ikke stå og se til fra strandkanten.

»Det er jo en voldsomt farlig situation, og de her mænd er på grænsen mellem liv og død, så jeg prøver alligevel at få søsat jollen,« fortæller Jens Tellram-Thrane i dag til B.T.

Jens Tellram-Thrane Foto: Privatfoto

Med besvær får han jollen ud i vandet, tændt den lille motor og styret ud mod mændene i nød.

På vej derud er han selv ved at kæntre flere gange, og da først Jens når derud, er der ingen personer at se.

»Jeg kan se vragdelene, men ingen mennesker de første par sekunder. Så ser jeg dog pludselig et hoved, der skvulper under vandet,« fortæller Jens.

Hurtigt får Jens båret manden op, der har fråde ud af munden, og får lagt ham i midten af jollen. Heldigvis trækker han vejret.

Jens spejder videre, og henne ved storsejlet, der ligger i vandet, kan han se en bule.

»'Der kan være en mand under', tænker jeg. Og da jeg kommer derover, får jeg det bekræftet. Ham får jeg bjerget op, og han er helt blåmarmoreret i hovedet,« fortæller Jens.

Nu har livredderen fisket to ældre mænd op i metaljollen, men der er så stor vægtbelastning, at vandet næsten løber ind over siderne.

Heldigvis hører Jens bag sig, at en helikopter nu befinder sig over ham, så den 56-årige mand kan med hænderne signalere, at han har reddet to, men at der stadig er flere mænd under vandet.

Lægehelikopter over stranden den 15. juni 2019 Foto: Privatfoto

Herefter sejler livredderen tilbage til stranden, hvor han bliver modtaget af flere ambulancer og redningsarbejdere.

»Jeg er klar til at tage ud igen,« siger adrenalinfyldte Jens med det samme.

Men ikke tale om.

»Du har gjort en kæmpe indsats, og du har reddet fleres liv. Sæt dig ned,« lyder den klare besked fra en af redningsarbejderne.

Og det gør Jens så, der fra strandkanten kan se på, mens yderligere tre mænd bliver reddet ude på Øresund.

Kort tid efter ankommer hans kone og spørger: »Tænkte du slet ikke på familien?«.

»Det slog mig, at mine fire børn kunne have mistet deres far. Det er sgu et dramatisk job, og det blev sat på spidsen der,« fortæller Jens, der ikke sov den nat.

Siden har episoden, der heldigvis endte lykkeligt, fyldt meget hos den 56-årige livredder, som ligeledes fik masser af takkehilsner og søde ord fra nær og fjern.

En hilsen til Jens Tellram-Thrane Foto: Privatfoto

Men i april i år fik Jens også en mere formel tak for sit heltemod.

Her modtog han nemlig en heltemedalje og 20.000 kroner fra Carnegies Belønningsfond for Heltemod, der blandt andet skriver:

'Det var afgørende for deres overlevelse, at Jens trodsede det farlige vejr med udstyr, der ikke var egnet til ydre søredning, og med stor vilje og mod fik reddet dem i land.'

Jens Tellram-Thrane med sit diplom Foto: Privatfoto

»Jeg blev meget overrasket og beæret over at få den. Meget stolt. Den dag bliver en særlig dag i kalenderen, og der skal jeg helt sikkert kramme min familie,« siger Jens.