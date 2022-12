Lyt til artiklen

En anonym ophængt seddel i SATS på Frederiksberg har gjort Jens Lauge Johannesen dybt frustreret.

På sedlen fremgår det, at de planlægger at lukke saunaerne som følge af de stigende energipriser.

Dog er det ikke i alle landets SATS-centre – i seks af dem får de lov til at holde åbent – og her er Frederiksberg, hvor Jens Lauge Johannesen træner, ikke en af dem.

»Jeg synes, de opdeler deres medlemmer i et A og B-hold med det tiltag – særligt fordi man betaler lige meget i abonnement,« fortæller han til B.T.

Han forstår, hvorfor det er nødvendigt at lukke saunaerne i de her tider, men han forstår ikke, at der skal gøres forskel på medlemmerne – og han undrer sig særligt over den manglende kommunikation fra fitness-kæden.

»En sådan nyhed skal komme fra centret som deres eget opslag og via information i appen, og ikke fra et anonymt menigt medlem i en seddel på en væg.«

»Det irriterer mig bare helt vildt, at de endnu engang ikke melder noget ud, og at de er på bagkant med deres kommunikation,« slår han fast.

Det var denne seddel, Jens faldt over, da han i denne uge var oppe at træne i det lokale center på Frederiksberg. Foto: Privat Vis mere Det var denne seddel, Jens faldt over, da han i denne uge var oppe at træne i det lokale center på Frederiksberg. Foto: Privat

På den ophængte anonyme seddel opfordres andre utilfredse medlemmer til at klage over beslutningen i receptionen eller skrive en klage.

Og det var præcis, hvad Jens Lauge Johannesen gjorde. Han opsøgte den pågældende medarbejder i SATS – dog uden den store succes.

»Det blev bare en besynderlig dialog, hvor alt skulle trækkes ud af ham. Jeg spurgte ham, om han synes, det var okay kun at lukke nogen af saunaerne, og om det er okay, at jeg fortsat betaler den samme pris.«

»Jeg fik bare et svar, der var ikke definerbart. Han kunne ikke forklare noget som helst,« siger han.

Og det er langt fra første gang, at Jens har haft dårlige oplevelser med fitnesskæden. Derfor tror han også, at det kommer til at få konsekvenser for SATS, samt at folk skifter over til andre fitnesskæder.

»Jeg var en af dem, der betalte under corona i loyalitet med dem, men siden er deres service generelt bare blevet ringere og ringere. Der er møgbeskidt og man skal påpege mange gange, hvis maskinerne er i stykker, før de bliver lavet.«

»Jeg tror faktisk, de taber medlemmer den her gang. Jeg er ikke selv sikker på, jeg fortsætter. Og når der både er skåret ned på holdtræning og nu også på saunaen, så kan jeg jo få det samme i Fitnessworld for 200 kroner mindre om måneden,« fortæller Jens Lauge Johannesen.

Hvad synes du om, at SATS kun vælger at holde et udvalg af deres saunaer åbne?

B.T. har været i kontakt med SATS, der bekræfter, at de har valgt at holde et mindre udvalg af deres saunaer åbne.

»De centre, der har åbne saunaer, er placeret geografisk således, at det skulle være muligt for mange af vores medlemmer at få adgang til mindst én af vores saunaer. Det vil ikke gælde for alle, men for mange. Vi overvåger elpriserne og vurderer situationen løbende,« forklarer Sebastian Kvarme, der er presseansvarlig i SATS.

Han afviser, at der med tiltaget bliver skabt et A og B hold, men understreger samtidig, at de ikke har valgt at kompensere de medlemmer, der mister saunaen i deres lokale center.

»Vi forstår, at medlemmerne reagerer på, at dette ekstra tilbud bliver frataget i en periode, men vi håber også på deres forståelse for det valg, vi har truffet i en krævende tid – og at de ser værdien i at fastholde deres gode træningsvaner i kendte lokaler med de samme, dygtige instruktører.«

De seks centre, der fortsat tilbyder sauna er: Nygårdsvej, Valby, Taastrup, Hørsholm, Field's og Adelgade.