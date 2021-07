Tidligere på ugen gjorde biologilæreren og dyrefotografen Jens Handest et særdeles interessant fund i sin egen have.

Eller rettere sagt: Det gjorde hans kone.

Jens Handest var nemlig netop kommet hjem fra Jylland, hvor han med kameraet i hånden havde knipset nogle flotte billeder af et par sjældne guldsmede, da der ude fra haven til huset i nordsjællandske Lynge lød en besked fra hans kone:

»Der sidder en mærkelig bille herude.«

Her ses billen på det lille mynteblad Foto: Jens Handest Vis mere Her ses billen på det lille mynteblad Foto: Jens Handest

Og da Jens Handest gik ud for at se til billen, kunne han næsten ikke være i sig selv.

På ægteparrets i mynteplante i haven sad nemlig en lille blå bille, han aldrig før havde set.

»Jeg prøvede at undersøge det nærmere, og på et tidspunkt kom jeg frem til en blue mint beetle, som det godt kunne være,« fortæller Jens Handest, der i første omgang fortalte om fundet til TV 2 Lorry.

Billen, der målte seks millimeter, blev også af Jens Handest lagt op på et par Facebook-grupper med billeeksperter, og her blev det skrevet, at det kunne være en såkaldt Chrysolina coerulans.

Chrysolina coerulans har egentligt sin daglige gang i lande mere sydpå, så Jens Handest fik fat på en vaskeægte billenørd for at få tilset det mynteædende dyr.

Det blev Jan Pedersen, der arbejder på Zoologisk Museum, og da han have været ude hos Jens i Lynge, var der ingen tvivl:

Det var en ny art.

»Det var helt vildt fedt at høre. Og så er det også bare en flot art, hvilket gør det endnu federe,« siger Jens Handest.

Billen har ikke et dansk navn endnu, men lever af mynte eller andre planter og bliver normalt mellem seks og otte millimeter.

»Den er kommet sydfra, og nu kan vi altså sige, at den findes i Danmark. Det er jeg glad for,« siger Jens Handest.