Det begyndte som en festlig skiferie i Tyrols bjerge, men sluttede langt mere alvorligt på en isoleret del af Hvidovre Hospital.

De første symptomer mærkede Jenni Carlend fra Herlev allerede i lørdags på vej hjem fra Østrig, men de danske myndigheder ville i første omgang ikke lytte.

Først mandag blev hun endelig testet, og da hospitalet ringede, var der ingen tvivl.

»Du er testet positiv for coronavirus,« lød beskeden.

Med alt det, som Jenni vidste, kom det ikke som en overraskelse. Hun har endda en video fra det tidspunkt, hvor hun formentlig får virussen på en afterski-bar i skisportsområdet Ischgl, der nu er et højrisikoområde ifølge Udenrigsministeriet.

»Det ville være et mirakel, hvis jeg ikke var smittet,« siger Jenni over telefonen fra sit hjem, hvor hun er i karantæne.

»Men det er forfærdeligt, at ingen tog os seriøst bare få timer før, at det hele eskalerede.«

Hele ugen op til havde Jenni nydt ferien sammen en gruppe af 10 venner og familiemedlemmer. Hver dag sluttede de mange timers skiløb af på et af afterski-stederne.

Jenni er nu i karantæne i 14 dage sammen med sin søn. Foto: Privatfoto Vis mere Jenni er nu i karantæne i 14 dage sammen med sin søn. Foto: Privatfoto

Onsdag fik den hele armen på den populære bar Kitzloch.

»Vi bestilte 100 shots, og så kommer bartenderne ind med fløjter og stjernekastere. Jeg snuppede hurtigt en fløjte fra en af dem og løb rundt med den i munden en halv time,« fortæller hun.

Først flere dage senere kom det frem, at alle bartenderne testede positiv for coronavirus.

De sidste dage af ferien fortsatte derfor som planlagt i lykkelig uvidenhed.

Screenshot fra videoen, som Jenni optog onsdag i forrige uge, da hun var på afterski-baren Kitzloch. Foto: Privatfoto Vis mere Screenshot fra videoen, som Jenni optog onsdag i forrige uge, da hun var på afterski-baren Kitzloch. Foto: Privatfoto

Først lørdag, da gruppen skulle hjem, føltes noget anderledes.

»Vi skulle køre hjem, og jeg var så træt, at jeg ikke kunne hjælpe med noget. Jeg sov hele turen,« siger Jenni.

På det tidspunkt tænkte hun, at det måske bare var på grund en hård ferie. Østrig var ikke et risikoområde.

Søndag så Jenni på Facebook, at en bartender på baren Kitzloch, hvor de i flere dage havde festet, var smittet med coronavirus.

Jeg spurgte dem, hvorvidt de virkelig ville løbe risikoen med mig. Det ville de. Østrig var ikke en risikozone, fastholdt de. Jenni Carlend

Alarmklokkerne ringede nu for alvor.

»Jeg kontaktede 1813 og corona-hotlinen, men de tog mig ikke seriøst. De var ligeglade, fordi Østrig ikke var på deres liste.«

Samme dag var Jenni en tur forbi Fætter BR med sin søn og handlede i Netto. Myndighederne ville ikke teste hende og flere fra skituren havde fået forskellige informationer.

»Jeg sendte dem information om den smittede bartender, men de lyttede stadig ikke,« forklarer Jenni.

»Jeg spurgte dem, hvorvidt de virkelig ville løbe risikoen med mig. Det ville de. Østrig var ikke en risikozone, fastholdt de.«

Senere den aften kom skisportstedet Ischgl i delstaten Tyrol på Udenrigsministeriets liste - og så gik det pludselig stærkt.

Jenni blev kort efter kimet ned af Sundhedsstyrelsen og af læger, som bookede en corona-test til hende mandag eftermiddag.

Klokken 14 næste dag parkerede hun sin bil på en parkeringsplads tæt på Hvidovre Hospital. Jenni skulle blive i bilen og vente på et opkald.

Jeg besvimede kort i nat og er meget træt. Jenni Carlend

Kort efter ringede en sygeplejerske og guidede hende hen til en afsidesliggende tilbygning, hvor døren stod åben. For enden af en lang gang stod en person i en beskyttende dragt og sprittede noget af. Jenni skulle finde rum A og vente.

»Jeg måtte ikke røre noget, men rummet var også helt tomt. Sygeplejersken​ kom ind helt dækket til, tog en podning og sendte mig hjem.«

Otte timer senere var testresultaterne klar. Jenni havde coronavirus og er nu en del af statistikken med i alt 262 smittede danskere.

»Jeg besvimede kort i nat og er meget træt. Har jeg været aktiv i 15 minutter, skal jeg ligge ned, men ellers mærker jeg det ikke,« fortæller hun. Konsekvenserne af karantænen er for Jenni langt større, da hun er selvstændig frisør og mor til tre.

»Det ser sort ud økonomisk, og jeg har kun min ene søn hos mig i karantæne. Hans to brødre på tre og fire år har jeg heldigvis ikke set, siden jeg kom hjem fra ferien, fordi de er hos deres far. Det kommer jeg heller ikke til de næste uger, og det gør rigtig ondt.«

Ligesom for de andre, som Jenni har rejst med og været i kontakt med, gælder nu en to uger lang karantæne i hjemmet. Nogle af dem venter på at blive undersøgt, og en enkelt er testet negativ, men har alle symptomerne.

Region Hovedstaden er blevet foreholdt Jennis oplevelse med 1813. De oplyser til B.T., at 'Region Hovedstaden hele tiden holder sig opdateret med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen – og følger dem.'

B.T. arbejder på en kommentar fra Sundhedsstyrelsen om kravene for, hvornår en person kan blive testet for coronavirus.