Det banker på din hoveddør, du åbner, og det viser sig at være folk fra Jehovas Vidner.

Mange danskere har prøvet det før – men ikke inden for de seneste 2,5 år, hvor Jehovas Vidner ikke har gået dør til dør.

Det skyldes coronapandemien, hvor det på verdensplan blev besluttet, at Jehovas Vidner ikke skulle forkynde ved at gå fra dør til dør.

Men per første september kan du igen forvente bank på din dør fra Jehovas Vidner – de genoptager nemlig igen dør til dør-turene.

»Vi starter igen nu, hvor det ikke længere er en stor risiko for folks sundhed, at vi går rundt fra hjem til hjem og banker på,« fortæller Jess Kjær Nielsen, som er talsmand for Jehovas Vidner i Danmark.

Siden de indstillede dør til dør-turene har de i stedet brugt tiden på at sende breve og ringe rundt.

»Det er vigtigt for os at dele det kristne budskab. Hvis man er kristen, skal man dele budskabet med andre,« mener talsmanden for Jehovas Vidner, som i Danmark har et følge på cikra 15.000 mennesker. Og det er disse, som vil gå fra dør til dør, som en fast del af deres trospraksis.

»De lokale menigheder kommer til at organisere dør til dør-forkyndelsen,« fortæller talsmanden, som dog understreger, at de gør det systematisk, så de ikke besøger det samme hjem flere gange.

Og ifølge jurist fra Juraeksperten, Erik Frodelund, er det juridisk set inden for skiven, at Jehovas Vidner går fra dør til dør og banker på:

»Religion er ikke egentlig salg, så der er ikke noget i dansk lovgivning, som forhindrer det,« siger han og fortsætter:

»Man kan diskutere om Jehovas Vidner sælger noget, men i juridisk forstand er der intet, som står i vejen for, at de går fra dør til dør – det gør andre trossamfund også.«

Jehovas Vidner har 174 menigheder fordelt rundt i hele landet.