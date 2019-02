»Jaaa, jeg havde ikke kræft.«

Sådan lød det, da Berdien kom hjem til sine venner på det kollegium på Nørrebro, hvor hun bor.

Hun havde været på Rigshospitalet, hvor en læge havde udført en mammografi, der skulle afgøre, om hun havde udviklet kræftknuder i sine bryster.

Allerede da 26-årige Berdien var 19 år, fik hun lavet en undersøgelse, der skulle vise, om hun var en af dem, der havde en særlig risiko for at udvikle brystkræft.

Både Berdiens mormor og mor er døde af brystkræft. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Både Berdiens mormor og mor er døde af brystkræft. Foto: Bax Lindhardt

Svaret på undersøgelsen var, at hun har en meget høj risiko for at udvikle sygdommen. Risikoen er større end 87 procent.

Derfor er hun nødt til at gå til undersøgelser jævnligt.

»Alle kvinder på min mors side har haft brystkræft. Selv før jeg blev testet, var jeg næsten sikker på, at jeg havde genet,« fortæller hun.

B.T. møder den unge jurist, der netop har afsluttet sin kandidatuddannelse, på hendes kollegieværelse.

Lige siden hun fik vished om, at hun havde fejlgenet, der i medicinske sammenhænge kaldes BRCA, har hun vidst, at hendes bryster skulle væk, forklarer hun.

Problemet var bare, at man først kunne udføre indgrebet, efter hun var fyldt 25 år.

Nu er hun endelig gammel nok, og nu skal det være slut med at frygte, at svaret efter en mammografi en dag bliver præcis det, hun frygter allermest.

»Jeg har fået et lidt mærkeligt forhold til mine bryster, fordi jeg ved, at de slår mig ihjel.«

Berdien ved ikke præcis, hvornår hun skal opereres, men hun ved, det bliver i marts. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Berdien ved ikke præcis, hvornår hun skal opereres, men hun ved, det bliver i marts. Foto: Bax Lindhardt

Hun fortæller, at hun nogle gange kigger ned på dem, når hun er i bad og tænker: 'Bare de var væk nu.'

Mens B.T. sidder og taler med hende over en kop kaffe, tager hun en bunke fødselsdagskort frem.

Hun bladrer igennem dem og finder et, hvor der på forsiden er tegnet en silhuet af en nøgen kvinde. Det er et fødselsdagskort fra hendes nærmeste venner.

Og det er ikke bare et fødselsdagskort. Det er også et gavekort.

Snart skal Berdien have en fotograf til at tage billeder af sine bryster, så hun husker dem. Foto: Kamilla Sørensen Vis mere Snart skal Berdien have en fotograf til at tage billeder af sine bryster, så hun husker dem. Foto: Kamilla Sørensen

»Det er faktisk et gavekort, så jeg kan komme til et fotoshoot og få taget et billede af mine bryster,« fortæller hun og viser det frem.

Hun havde ønsket sig det, for hun vil gerne huske de 'gamle' bryster, når de snart ikke er der længere.

For selvom hun stoler på, at kirurgerne på Rigshospitalet gør deres bedste, så er det en stor ændring, der for hende vil være meget synlig.

»Det er jo ikke, fordi jeg ikke er glad for mig krop. Jeg er faktisk ret glad for, hvordan jeg ser ud. Derfor er det lidt underligt at tænke på, at den snart ser helt anderledes ud,« siger hun.

Berdien van der Donk skal nemlig have rekonstrueret sine bryster med eget væv. Det betyder, at kirurgerne tager væv fra et andet sted på kroppen og laver to nye bryster med det.

Hun vil ikke have silikone-implantater.

Selvom det er et stort indgreb, og det vil resultere i ar flere steder på kroppen, så føles det mest rigtigt for hende.

»Jeg vil have det så naturligt, som det kan blive. Og så tager de væv fra mine lår. Det er en del af min krop, der ikke kan trænes væk, så det er jo en oplagt mulighed,« siger hun og griner.

De venner, Berdien har på sit kollegium. har næsten alle tilbudt deres hjælp, når hun kommer hjem efter operationen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere De venner, Berdien har på sit kollegium. har næsten alle tilbudt deres hjælp, når hun kommer hjem efter operationen. Foto: Bax Lindhardt

For hun er faktisk mest af alt taknemmelig.

Berdien van der Donk har nemlig en veninde, der snart skal testes for, om hun har et fejlgen, der vil betyde, at hun pludselig kan få en hjertefejl.

»Hvis hun har fejlen, så ved hun, at hun pludselig en dag vil falde om med det. Man kan ikke gøre noget. For mig er det kun bryster,« forklarer hun.

Hun er glad for, at hun kan forebygge sin sygdom. For hellere det end at dø.

Berdien B E van der Donk, 26-årig jurastuderende har besluttet, at hun vil have fjernet sine bryster, da en undersøgelse viser hun har høj risiko for at få brystkræft. Her er hun fotograferet på sit kollegieværelse i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Berdien B E van der Donk, 26-årig jurastuderende har besluttet, at hun vil have fjernet sine bryster, da en undersøgelse viser hun har høj risiko for at få brystkræft. Her er hun fotograferet på sit kollegieværelse i København. Foto: Bax Lindhardt

»Det her indgreb betyder jo, at jeg forhåbentlig bliver ældre, for jeg forebygger at få brystkræft. Jeg er taknemlig, fordi jeg ved, at det er en sygdom, som man kan behandle,« forklarer hun.

Hjemme på kollegieværelset har hun brugt mange timer foran computeren. Hun vil gerne vide præcis, hvordan operationen kommer til at foregå og se ud.

Så Berdien kigger på billeder af andre kvinder, der har fået åbnet både bryst og lår for at flytte og fjerne væv, ligesom hun skal.

De fleste, hun har vist billederne til, synes, det er ubehageligt og ulækkert, men Berdien vil gerne vide præcis, hvad der skal ske med hende. Det er jo hendes krop, der skal gennemgå det. En 11 timer lang operation.

Berdiens tre søstre kommer og bor hos hende, efter hun er blevet opereret. Hun skal nemlig have hjælp til alt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Berdiens tre søstre kommer og bor hos hende, efter hun er blevet opereret. Hun skal nemlig have hjælp til alt. Foto: Bax Lindhardt

Hun stiller sig op for at vise B.T., hvor de skal skære i hende. To store snit ved hvert inderlår og flere steder ved brystet for at bevare både form og brystvorte.

Efter operationen går der to måneder, før hun kan forlade sengen. De første to dage skal hun ligge helt stille med kateter. Hun må ikke engang gå op på toilettet. Men det er okay.

»Men alternativet er, at jeg formentlig får brystkræft, og det kan man altså dø af,« siger hun.

Bag hende står der et billede af hendes mor. Hun døde af brystkræft, da Berdien var 10 år gammel.