Flere danskere har på det seneste haft nogle ret chokerende møder med måger. Særligt i Aarhus vækker de store fugle opsigt.

»Jeg skriger,« skriver én af dem, der har sendt en video ind til Instagram-profilen ejet af influenceren Anders Hemmingsen. På videoen kan man se en måge sluge en hel rotte på få sekunder.

Et opsigtsvækkende syn, men faktisk ikke unormalt, forklarer naturvejleder og mågeekspert Jørn Dyhrberg Larsen.

»Måger er et stort dyr. De kan udvide kæberne ret meget, selvom det måske ikke ser sådan ud. Ser man en måge tæt på, så kan man se, at mundvigen går ret langt ind på hovedet,« siger han, da B.T. taler med ham.

»Det er et meget stort hul, de kan lave,« fortsætter han.

Du kan se videoerne af mågerne, der gør opsigtsvækkende ting, øverst i artiklen.

Men hvorfor er vi begyndt at se flere og flere måger i byerne? Svaret er faktisk ret simpelt.

»De bruger byerne i højere grad end tidligere som yngelplads, fordi der er så mange nybyggerier med flade tage. Tidligere fandt man mest de flade tage i industrikvarterer, men nu er de også inde i byerne,« siger Jørn Dyhrberg Larsen.

I byerne er det også lettere for dem at holde sig på afstand af fjender. Det er svært for for eksempel en ræv at komme op i 20 meters højde og dræbe mågens unger. Samtidig er det lettere at finde mad.

»Byen er et godt sted for dem at finde føde. Der er mange åbne skraldespande, og er de rigtig heldige, så har noget tabt en halv shawarma på vej hjem fra byen,« siger mågeeksperten.

Han tvivler på, de er til at slippe af med, men en løsning kunne være at gøre de flade tage svært tilgængelige for mågerne med hegn og lignende.