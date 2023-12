Mindre end to måneder efter, at Rismølleskolen har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, lander nu et nyt.

Det skyldes, at ansatte fortsat oplever chikane fra eleverne. Faktisk er problemet taget til i styrke, oplyser de ansatte selv til Arbejdstilsynet ifølge TV 2 Østjylland.

Mediet kunne i november fortælle, at 9. klasseelever udsatte skolens ansatte for skældsord som »skaldede svin«, »sædcontainer« og »fucking perker«.

Arbejdstilsynet konstaterede, at lærerne var udsat for 'psykisk vold'.

Lærerne skulle også lægge ører til passive trusler fra eleverne som: »Jeg henter et bat, så skal jeg nok få fat i den mobil.«

Skoledirektør: Tre elever har været sendt hjem

Til B.T. siger skoledirektør Carsten Otte, at Randers Kommune har arbejdet med problemet, siden første påbud kom – noget, Arbejdstilsynet også anerkender.

Det har man blandt andet gjort ved at ansætte flere medarbejdere til de pågældende klasser og ansætte en konsulent til at 'analysere det pædagogiske miljø'. Man har også 'mandet op på ledelsen', siger han.

Har I overvejet at smide eleverne ud?

»Jeg kan ikke kommentere på de enkelte elever.«

Hvorfor skal de børn stadig gå på skolen?

»Det handler om, hvordan vi får skabt et godt læringsmiljø for alle elever. Det er jo den opgave, vi står med i folkeskolen,« siger han og bemærker, at skolens ledelse har været i tæt dialog med de pågældende forældre.

»Jeg har ikke en idé om, at nogen ønsker at komme i skole og have en træls rolle. Jeg tror faktisk, at alle børn og unge mennesker har gode intentioner med at komme i skole.«

Hvor det så alligevel går galt, skal en konsulent finde ud af, siger Otte.

Han bemærker, at tre elever dog har været midlertidig sendt hjem i en periode.

Adspurgt om, hvor mange elever der generelt står bag problemet, svarer han:

»Jeg tror ikke, jeg kan komme så meget nærmere ind på det.«

»Jeg ser ikke, at det er hele klasser. Jeg ser, at det er nogle drenge, der har svært ved at begå sig i de her rammer. Dem skal vi jo hjælpe, så de også oplever at have en god skolehverdag. Samtidig er der selvfølgelig også adfærd, som ikke er acceptabel, og som vi tager afstand fra.«

Risiko for at blive syg

Arbejdstilsynet konstaterer, at skolen har efterkommet det strakspåbud, der blev givet i oktober, men at der stadig er store problemer.

Skolen får derfor et nyt påbud for at sikre, at arbejdet med elever på 9. årgang kan udføres uden risiko for arbejdsrelateret vold og høje følelsesmæssige krav, lyder det.

»Det er Arbejdstilsynets vurdering, at den akutte risiko er forebygget, men at virksomheden stadig ikke har forebygget risikoen for at blive syg af kombinationen af arbejdsrelateret vold og høje følelsesmæssige krav over længere tids eksponering.«

Skolens ledelse siger til Arbejdstilsynet, at man ikke genkender en eskalering i adfærden, som lærerne ellers melder om.

»Men det betyder ikke, at man ikke anerkender, at det er medarbejdernes oplevelse. Selvfølgelig gør man det,« siger Carsten Otte.

Skolen har til 15. april til at sikre et trygt arbejdsmiljø blandt lærerne.