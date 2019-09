Oliver Rasmussen forstår ikke, hvorfor Norddjurs Kommune tilbyder ham behandling tæt på hjemmet og omgangskredsen i Grenaa, hvor han røg i misbrug.

Yderdøren er låst. Der er hegn om boldbanen, og grusvejen ud til den nærmeste landsby er flere kilometer lang.

Koglen er navnet på den sikrede døgninstitution, hvor 16-årige Oliver Hougaard Rasmussen fra Grenaa har boet de seneste måneder.

- Jeg har det fint nok nu. Jeg er blevet afruset. Har fået det bedre. Har fået gode karakterer. jeg synes egentligt, det er gået meget godt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis det havde stået til Norddjurs Kommune, skulle han have været hjemme i Grenaa igen tidligere på ugen, men hans forældre har nægtet det.

- Vi har været nødt til at sige nej til at tage imod Oliver, for at han kan få den rigtige hjælp, siger hans mor, Lona Hougaard Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

45 krydser og noget amfetamin

Indtil 24. april i år boede han hjemme hos forældrene i Grenaa. Trods den unge alder var han begyndt at ryge hash, prøve coke, LSD, piller og meget andet.

Læg dertil en hverdag, hvor angst, begyndende depresson og ADHD-diagnose skabte kaos i hjemmet. En fredag i foråret gik det helt galt.

- Jeg havde taget 45 krydser (piller, red.) og noget amfetamin, husker han.

- Jeg var ved at smadre hele huset derhjemme i en af de der kaotiske tilstand, jeg var i. Jeg tror, mine forældre var bange for, at jeg ved at tage mit eget liv med de der piller.

Var du det?

Ja, men ikke bevidst.

Hans forældre husker også dagen.

- Han var helt væk, da vi kom ind ad døren, siger Bjørn Hougaard Rasmussen.

På det her tidspunkt har faren passet sin søn i hjemmet det seneste år, fordi sønnen lider af angst, depression og ADHD og ikke er i stand til at gå uden for en dør selv.

- Den aften og weekend slog han mig, kastede rundt med ting og smadrede hjemmet, siger Bjørn Hougaard Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans kone supplerer:

- Jeg var helt bange for, hvad kan kunne finde på, siger Lona Hougaard Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

24. april 2019 ringede hun til kommunen og fortalte, at nu var den helt gal.

Samme dag kom Oliver Hougaard på Koglen.

Vil ikke hjem til samme omgangskreds

I begyndelsen var Oliver Hougaard Rasmussen helt desperat over sitautionen. Han ville ikke væk fra stofferne, som han var afhængig af.

Nu er han glad for, at han kom væk fra stofferne, men han glæder sig også til, at han skal videre med sit liv.

- Nu vil jeg gerne præstere noget - nu hvor jeg har ødelagt så meget, siger han.

Koglen har hele tiden været en midlertidig løsning. Afrusning og intensiv udredning af hans problemer. Det har Norddjurs Kommune og familien været helt enige om. Derfra stopper enigheden.

Unghuset i Grenaa er en døgninstitution for unge med forskelligheder vanskeligheder. Det er Norddjurs Kommune, der ejer stedet, og det er deres tilbud til Oliver Hougaard Rasmussen.

Den plan er han overhovedet ikke med på selv.

- Jeg synes, det er en rigtig dårlig ide, fordi jeg kender en del, som sidder på Unghuset. Hvis jeg ender der, får jeg den samme omgangskreds, og så begynder jeg at misbruge igen, siger han.

Det er ikke kun ham selv, der deler den vurdering. Både en psykologisk udredning, papirer fra Koglen og en bekymringsskrivelse fra egen læge indikerer, at Oliver er i højrisiko for at misbruge igen.

Norddjurs Kommune vil ikke kommentere sagen, men i et brev til familien fra d. 6. september fremgår det, at deres eget tilbud er tilstrækkeligt.

- På Ungecentret, Norddjurs Kommune, kan Olivers behov for struktur, forudsigelighed og overblik imødekommes, står der i brevet.

Lona Hougaard Rasmussen har respekt for de ansatte på Unghuset, men hun mener ikke, at de kan magte hendes søn komplekste problemer med stofafhængighed og psykiatriske problemer.

- Det er nu vi skal sætte ind. Det er nu, vi skal hjælpe Oliver helt vanvittigt, så han ikke ender med at blive misbruger som 30-årig og ikke kan få et ordentligt liv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun mener, at det er økonomiske hensyn, at kommunen vælger at tilbyde et af deres egne tilbud fremfor at se på andre løsninger.

Bedre Psykiatri: Trist, men almindeligt

Formanden for Bedre Psykiatri, Knud Aarup, kalder Oliver Hougaard Rasmusssens situation trist, men ikke ualmindelig. Han hører om flere og flere eksempler, hvor kommuner træffer afgørelser imod faglige vurderinger.

- De træffer beslutninger på socialområdet, hvor de sparer penge nu og her, siger han og fortsætter:

- Men vi kan være sikre på, at det er kortsigtede løsninger, der koster både på den menneskelige og økonomiske konto på lang sigt.

Knud Aarup er tidligere direktør i Socialstyrelsen og har indgående kendskab til behandlingstilbud og muligheder for unge, der både misbruger og har en psykiatrisk diagnose.

- Det bliver unge, som ikke får en uddannelse, som ikke får et arbejde, og som ender med at blive en økonomisk belastning for kommunen på lang sigt, når kortsigtede økonomiske løsninger træder i stedet for de fagligt rigtige beslutninger, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Norddjurs: Økonomi spiller sekundær rolle

Norddjurs Kommune vil ikke kommentere Oliver Hougaard Rasmussen konkrete situation. Men kommunen understreger, at det ikke er økonomiske hensyn, der afgør sager som denne.

- Det er en misforståelse, at hjemtagning fra regionale og private tilbud til kommunens egne tilbud handler om at spare penge, skriver socialchef Hanne Nielsen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND og uddyber:

- Der lægges altid en konkret plan for, hvordan et barn eller ung kan hjemgives. Generelt er mange regionale tilbud kun beregnet til midlertidige ophold.

Selv ved Oliver Hougaard Rasmussen godt, at han ikke skal blive på Koglen for evigt. Han er blevet vurderet egnet til Multifunc, som er et regionalt tilbud, som han selv mener matcher hans behov.

Det har Norddjurs Kommune dog afvist som en mulighed.

- Det går godt nu, men jeg har behov for noget mere behandling og noget mere struktur og hjælp til at blive sat i gang med noget job og uddannelse og måske få en ny omgangskreds, siger han.

Hvad skal der til, for at du når det?

- At jeg ikke ryger i misbrug.