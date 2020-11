Det er uhørt hårde tider for de danske smågriseproducenter i disse dage.

Markedet er på det nærmeste kollapset, og grisene sælges til langt under produktionspris. Alle er pressede.

Det kan man blandt andet læse i Landbrugsavisen, men også Finans og Agriwatch har tidligere beskrevet problemerne.

Og smågrise-eksportør Holger Bøgebjerg Sørensen fra virksomheden Porc-Ex lægger ikke fingre imellem til førstnævnte medie.

»Jeg har aldrig tidligere set et markedskollaps på den måde. I foråret var vi oppe at betale over 700 kroner for en gris, og nu er det fuldstændig turbulent. Alle de udenlandske købere render så vidt muligt fra kontrakterne. De vil ikke betale tillæg, for de kan ikke holde til at give 150 kroner mere, end de kan købe grise til på det frie marked,« siger han til Landbrugsavisen.

For at forstå, hvor voldsomt kollapset er, så kan man foruden ovenstående tal tygge lidt på følgende:

En smågris koster normalt omkring 380 kroner at producere.

Nu er frygten så, at man i den kommende tid kan risikere priser helt ned til 80 kroner.

Det er næsten en femtedel af prisen, det koster at producere grisen.

Allerede nu fortæller Holger Bøgebjerg Sørensen, at man har handlet til en pris på 105 kroner.

Samtidig kalder han situationen for alles kamp mod alle for at komme af med de smågrise, som efterhånden hober sig op, når de kommer til slagtealderen.

Holger Bøgebjerg Sørensen frygter derfor, at en række landmænd kan komme i alvorlige øknomiske problemer.

Store slagterier i såvel Tyskland som Polen har for tiden svært ved at følge med i mængden af smågrise, der skal slagtes.

Og netop derfor er priserne tvunget i bund, da producenterne derfor ikke kan komme af med deres grise.