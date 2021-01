»Nogle gange føler jeg min som en ubuden gæst i mit eget hjem,« udbryder Karoline og fortsætter:

»Forleden kom han ned og spurgte, hvor længe jeg troede, det her hjemmearbejde skulle fortsætte, og om jeg snart kunne tage på arbejde.«

Hendes kæreste, Peter, var før coronakrisen vant til at have sin hjemmearbejdsplads for sig selv. Og det har været en omvæltning at få Karoline hjem i hverdagene, siger han.

Hjemmearbejde og parforholdet I en undersøgelse om hjemmearbejde og stress, som Kantar Gallup har lavet for PFA, svarer hver tredje adspurgte, at de har følt sig mindre stressede ved at arbejde hjemme, imens produktiviteten for nogle er steget og for andre faldet. Gallup har også lavet en undersøgelse om parforhold for Berlingske, og den viser, at 87 % har oplevet en positiv effekt på parforholdet i tiden med hjemmearbejde. Trivslen og kvaliteten i parforholdet bliver påvirket af hjemmearbejdet, men hvis behov og forventninger bliver afstemt, kan det altså godt være til den positive side.

»Du larmer helt vildt, og dine ting er overalt. Jeg ved godt, at du ikke kan gøre for, at vi er i den her situation, men du godeste, hvor du fylder meget derhjemme.«

Karoline og Peter er kommet for at få talt om de udfordringer, de oplever ved at tilbringe arbejdstiden op og ned ad hinanden. De lægger ikke skjul på, at det har været en belastning for parforholdet. Usikkerheden og manglende kontrol over eget liv er noget, der kan slide på nervesystemet og få konfliktniveauet til at stige, så det taler vi mere om i terapien.

Jeg spørger Peter, hvad han mener med, at Karoline fylder meget.

»Jeg er jo vant til at gå hjemme med mine egne ritualer og vaner. Jeg kører en hverdag i ro og fred og plejer at gøre tingene på bestemte tidspunkter, og så var det, at energibomben rykkede hjem.«

Han kigger på Karoline og smiler, imens han siger det.

»Jeg elsker din energi og livlighed, men det er svært med al den snakken i telefon, høren radio, rod på spisebordet, der står computer og tastatur i stuen, og der er papirer overalt. Det forstyrrer mig med al den aktivitet og støj.«

Karoline smiler også. Og hun forstår godt, hvad Peter siger.

»Jeg føler nærmest, at jeg er en bz'er, som har invaderet mit eget hjem og er forstyrrende og i vejen. Og jeg savner også mine kollegaer og er urolig for mit arbejde. Jeg føler ikke, at jeg slår til hverken på job eller herhjemme, og jeg føler mig ikke velkommen i mit eget hjem.«

Peter lægger armen om Karoline.

»Jamen lille skat … Undskyld at jeg har været så streng. Jeg vidste ikke, at du havde det så slemt.«

Vi får en snak om de følelser, der ligger bag det, som Peter og Karoline oplever. Følelser af at være urolig, usikker, irriteret, nervøs, bange: 'Bliver jeg fyret? Er jeg i vejen?' 'Jeg kan ikke tillade mig at være irriteret over Karolines støj'? 'Jeg skal passe på, jeg ikke fylder for meget, så Peter bliver forstyrret.' En anden ting, der har udfordret parret, er spørgsmålet om, hvor meget de skal være sammen og tale sammen i arbejdstiden.

»Jeg føler, at jeg bør spise frokost med Karoline, når hun er hjemme, men normalt går jeg en tur i frokostpausen, og det vil jeg helst alene. Nogle gange vil hun gerne med, og så synes jeg, det er forkert at sige nej,« fortæller Peter.

Jeg spørger, om han føler, at han afviser hende, og det svarer han ja til. Så spørger jeg, hvad gåturen giver ham.

»Den giver ro i hovedet og overskud til eftermiddagen.«

Og når du har ro i hovedet og overskud, hvad kan du så, spørger jeg.

»Så kan jeg være en produktiv medarbejder og have overskud til at være noget for familien senere.«

»Det giver mening. Gå du bare din tur,« svarer Karoline.

Jeg har inviteret parret til at tale om, hvordan de kan få lavet en struktur i hverdagen samt nogle regler og ritualer, som giver plads til dem begge. Karoline vil gerne op og i gang med arbejdet om morgenen, og Peter vil gerne sidde og nyde en kop kaffe og noget morgenmad, så de aftaler at give plads til begge dele og »først mødes rigtigt« klokken 11, hvor de får en kop kaffe og snakker lidt.

Til frokost går Peter en tur, og Karoline kan skrue godt op for musikken og »støje«, som hun holder af. Derudover aftaler de, at Karoline arbejder med headset på, og at hun rykker ind på Peters kontor, hvor hun kan lade papirer og computer ligge fremme. Peter kan så arbejde ved spisebordet, da hans arbejde »roder« mindre.

Efter en måned kommer Karoline og Peter tilbage, og jeg spørger, hvordan det går.

»Jamen det er fantastisk. Vi har fået så meget ro og overskud, og vi glæder os til at mødes klokken 11 til en kop kaffe og en lille snak. Vi taler ikke praktik og familieting i 'arbejdstiden', og det har betydet, at vi er begyndt at tale om andre emner end normalt, og det er faktisk rigtig spændende at høre hinandens synspunkter,« fortæller Karoline. Og Peter fortsætter.

»Og når ungerne kommer hjem, er vi friske og parate og har faktisk også fået en ny vane med at få lidt frugt og saftevand med ungerne og en snak om dagen i skolen. Det er superskønt at have tid til det, for det havde vi aldrig før. Vi har klart tænkt os at prøve at fastholde nogle af de gode vaner, når Karoline skal ind på job igen, for det er virkelig givende for os og for børnene.«

De nye strukturer har givet pote, og så bliver der indimellem også tid til en lille kontorflirt om eftermiddagen, afslører parret og kigger kærligt på hinanden.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt For Damerne.