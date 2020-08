Hvis du pludselig bliver vild med en kvinde, betyder det så, at du er biseksuel eller endda lesbisk? Er det tegn på en krise eller en udvikling mod at være mere tro mod dig selv?

Læs med, når Daisy Løvendahl vender tiltrækningen til det samme køn og åbner op for en refleksion om, at tiltrækning kan skifte gennem livet.

Det er nogle år siden, jeg så Linda sidst og holdt hende i hånden gennem en skilsmisse efter 16 år. Nu kommer hun gennem døren og ligner sig selv. Stort smil og masser af fylde i både krop og bevægelser. Hun sætter sig på sin sædvanlige plads og siger:

»Jeg er blevet vild med en kvinde, og jeg aner ikke, om det er godt, dårligt, udtryk for en krise eller et udtryk for, at jeg først nu virkelig kender mig selv.«

Så ruller der sig en historie ud om at være voksen og single. Om at date, dyrke ny sex med nye mennesker og så pludseligt møde en, som man bare ikke kan lade være med at tænke på hele tiden. På et tidspunkt afbryder jeg hendes talestrøm for lige at kunne følge med:

»Hvis det var en mand, du havde mødt, ville du så have samme tvivl om, hvorvidt det var godt?«

»Nej,« siger hun uden at tøve.

»Jeg vil gerne opleve at være forelsket igen. Jeg troede ikke, det var muligt efter Henrik, så jeg har ikke datet for at få en kæreste, men for at nyde livet i weekenderne uden børn. Jeg har bare aldrig forestillet mig at blive tiltrukket af eller få følelser for en kvinde. Kan man overhovedet på vej mod 50 år få en anden seksualitet?« spørger hun.

Lindas oplevelser rammer lige ned i en grundlæggende diskussion om, hvordan vores seksuelle identitet er sammensat. Engang definerede man seksuel orientering som havende tre kasser, men allerede i 1948 udgav den amerikanske professor Alfred Kinsey en bog, hvor han udfordrede kassetænkningen og så menneskers seksualitet meget mere som et miks af det hele. Selv om det er 72 år siden, er der dog stadig mange, der kun tænker i de tre kasser: Hetero, homo eller biseksuel. For det er, hvad de fleste har lært i skolen og hjemmefra.

Der er dog tonsvis af mennesker, som gennem livet oplever at have en mere flydende seksualitet. Det kan bare føles forkert, når man har lært, at man er en ting og kun burde være det. Så Lindas forelskelse i en kvinde er både en overraskelse i kærlighedslivet og en potentiel identitetskrise. Så jeg spørger hende:

»Hvad er forskellen for dig mellem at indlede et forhold til en mand og en kvinde?«

Linda tænker et øjeblik og svarer:

»Indeni mig gør det faktisk ikke den store forskel. Men jeg kan være bange for, hvad mine børn ville tænke, hvis jeg kom hjem med en kvindelig kæreste. Jeg er også bange for at blive opfattet som værende i en midtvejskrise. Det føles forbudt at udforske dette. Jeg er på vej mod den sidste del af mit liv. Jeg burde finde en mand.«

Jeg griber hendes ord og spørger hende:

»Når du nu er på vej mod den sidste del af dit liv, hvad er så vigtigt for dig?«

Hun læner sig frem mod mig og siger:

»At leve mit liv. Jeg er så enormt træt af at burde en hel masse og kun være den ansvarlige mor, kollega og ekskone. Mit kærlighedsliv er mit fristed.«

Nogle uger efter vores samtale sender Linda mig en mail med et billede af hende og en smuk, mørk kvinde, der laver en kysseselfie. Hun skriver:

»Måske er fordelen ved at være tæt på 50 år, at jeg ikke lader mig begrænse af andres forestillinger om, hvad livet bør være. Lige nu er dette mit hjerte. Så må andre definere mig som hetero, bi eller homo, som de vil. Jeg vil bare være mig.«

Fem perspektiver på din seksualitet

Seksualiteten forandrer sig gennem livet

I 2019 udgav professor Christine Kaestle fra Virginia Tech i USA et studie baseret på spørgeskemaundersøgelser af 12.000 studerende, der viste, at der skete store ændringer i seksuelle præferencer og partnere i det tidsrum, hvor deltagerne blev fulgt. For mange er det en ret vild erkendelse. Nogle vil mene, at det hører ungdommen til at eksperimentere og 'finde sig selv', men hvad hvis der faktisk ikke er 'et seksuelt dig', du kan finde? Hvad hvis du hele livet igennem er modtagelig for seksuel udvikling? Personligt nyder jeg i dag mad, som mine smagsløg ikke var klar til tidligere.

Internettet lyver ikke

Mange er måske ikke er helt ærlige i spørgeskemaer, så hvis vi vil vide, hvad folk tænder på, så skal vi se på nettet. Vores private søgninger fortæller sandheden om vores begær. Interessant nok fortæller en af verdens største pornosider Pornhub med 42 milliarder årlige besøg, at kvinder i 2019 oftest søger på 'lesbian' og ser 'pussy licking'. Så har du den interesse, er du ikke mere bi eller lesbisk end mange andre heterokvinder.

Er fantasi et udtryk for, hvad vi ønsker?

Det er jo det gyldne spørgsmål! Kan du se noget eller fantasere om det, blive opstemt og ikke ønske at handle på det? Ja. Det sker hele tiden. Der er en fundamental forskel på at fantasere om at blive låst inde på et hotelværelse med en lækker kvinde, hvor I er nødt til at underholde jer selv med roomservice og nydelse, indtil nogen kommer med nøglen, og så at bestille værelset og søge efter en legekammerat. Betyder sådan en fantasi, at du ikke er hetero? Din lyst, din definition.

Hvordan opstår en ny tiltrækning?

Det kan jeg ikke give et evidensbaseret svar på, for det findes ikke. Jeg kan til gengæld give dig et perspektiv fra 10 års samtaler med mennesker. Lyst er lige så meget i bevægelse, som du er. Hvis du hver eneste sommer tager til det samme feriested med de samme mennesker, så er der ikke særligt store muligheder for, at du kommer til at opleve noget nyt. Hvis du hvert år rejser et nyt sted hen med forskellige mennesker, så ser du mere af verden og oplever ting, du ikke vidste før, at du var vild med. Så skridt et for at opleve ny tiltrækning er at udforske nye ting i din fantasi, gennem film, møder eller oplevelser.



Hvem vil du være seksuelt?

I takt med at samfundet forandres, og at vi ikke længere nødvendigvis er gift, fra vi er 17 år, til vi dør, har vi fået nye muligheder for at udfolde os selv som mennesker. Det betyder også, at der pludselig er et rum for at være eksperimenterende, queer og bare dig. Så du kan udforske, hvem du vil være. De muligheder er historisk unikke. De skal fejres som frihedens privilegier. Mens du fejrer din frihed til at være hele dig, så send en kærlig tanke til dine søstre og brødre i andre lande, der dagligt bliver udsat for had og overgreb, for den frihed, vi har i Danmark, ikke er global.

Fakta Seksualiteten kan rykke sig

Sexforskeren Alfred Kinsey udviklede i 1940’erme Kinsey-skalaen til at forstå seksualitet og tiltrækning på tværs af køn. I den ene ende er der en rating på 0, som betyder, at man er udelukkende heteroseksuel. I den anden er der en rating på 6, som betyder udelukkende homoseksuel. Forskerne konkluderede, at mange mennesker ligger i midten, og at man kan bevæge sig over skalaen. Det betyder, at det faktisk er almindeligt at have seksuelle lyster eller oplevelser med begge køn. Så måske er det på tide at slippe de tre kasser som den primære definition af seksuel orientering.

