En mand på jorden måtte lørdag vente adskillige minutter længere på en ambulance, fordi låste vejbomme spærrede for trafikken i Slagelse midtby.

Det bekræfter Falck overfor B.T., efter en bekymret borger, Jørgen Blinaa, overværede situationen og nu retter kritik mod Slagelse Kommune for et problem, han ser som værende principielt.

Kommunen siger, at ansvaret ligger hos Falck og Region Sjælland.

Ifølge Blinaa gik der over 20 minutter fra borgere ringede Falck op, til redderne var fremme ved patienten.

Han vurderer, at mindst fem til syv minutter gik med at komme forbi vejbommene, som skal låses op med en kode.

Kender du til andre steder, hvor kommunale strukturer står i vejen for udrykningskøretøjer? Tip journalisten på ofru@bt.dk.

»Jeg er dybt forarget over, at det skal tage så lang tid,« udtaler han til B.T.

Redderne havde ikke koden

Blinaa fortæller, at han gik med sin kone i Slagelse midtby, da de så en mand på jorden omringet af fire-fem mennesker.

»De sagde, at de havde ringet efter en ambulance. Jeg kunne høre, at den var i nærheden af Rådhuspladsen, så jeg gik derhen for at dirigere den, men den kunne ikke komme ind på grund af pullerterne.«

»Pullerterne« er de låste vejbomme, der styres elektronisk og kan køres op og ned ad jorden. Slagelse kommune har installeret dem i 2022 for at minimere trafikken i Slagelse midtby, hvilket har været et ønske fra de lokale forretningsdrivende, fortæller kommunikationsleder i Slagelse Kommune, Pia Becker Andersen.

Nødberedskab skal være i stand til at låse dem op med en kode, men den havde de pågældende Falck-reddere ikke fået.

Blinaa fortæller, at han overværede, hvordan redderne i stedet måtte parkere bilen bagom og løbe ind ad en smøge for at komme til patienten.

Ifølge Region Sjælland, som driver den regionale vagtcentral, kan Falck-redderne enten været udstyret med koden til de låste pullerter på forhånd eller ringe op til centralen, når de er på stedet. I dette tilfælde havde ambulancen »ikke kendskab til lokalproceduren« for at få bommene ad vejen, oplyser Falck, der har ansvaret for redderne.

Falck og regionerne vil »se på« proceduren

Falck bekræfter, at responstiden på »en ambulancetur i lørdags« blev »forlænget et par minutter grundet en bom på ruten til patienten.«

»Da de lokale ambulancer var optaget, og for at sikre hurtigst mulig hjælp, var det en ambulance fra en anden by, der kørte turen, og de havde ikke kendskab til lokalprocedure for at sænke den pågældende bum,« lyder det i et skriftligt svar fra Falcks ambulancedirektør i Region Sjælland, Martin Betzer.

Fra Præhospitalt Center i Region Sjælland, som står for ambulancedriften i regionen, lyder det, at der gik 21 minutter fra opkaldet, til at redderne havde hånden på patienten. Og det er for lang tid, erkender Region Sjælland, som dog giver Falck ret i, at den lange responstid også skyldtes, at ambulancen kom fra en anden by udenfor Slagelse.

I regionen lyder vurderingen, at de låste vejbomme kostede redderne fire minutter.

B.T. har bedt om et interview med en ansvarlig i regionen for at få svar på, hvordan man vil undgå lignende hændelser fremover, hvor fire minutter måske kan have mere alvorlige konsekvenser – i dette tilfælde gik den berørte mand angivelig uskadt fra hændelsen – men regionen har ikke ønsket at stille op.

I stedet lyder forklaringen, at man er i dialog med Falck for at finde ud af netop dette.

Det samme skriver Falcks ambulancedirektør i det skriftlige svar. Falck og regionen vil sammen se på, hvordan man undgår, »at lignende gentager sig«, lyder det.

Kommunen har rettet henvendelse til Region Sjælland

Jørgen Blinaa, den bekymrede tilskuer til hændelsen, håber, at de ansvarlige formår at finde en løsning.

»Når sådan noget sker, skal der være mulighed for, at udrykningskøretøjer kan komme til med det samme. Hvad nu, hvis det var en bygning, der var ild i?«

Der kan ske meget på kort tid, siger han.

»Jeg har selv haft en hjerneblødning og en blodprop i hjertet, og jeg ved, hvor vigtigt det er at komme afsted. Det øger chancen for at overleve.«

Slagelse Kommune, som Jørgen Blinaa indledningsvis rettede sin kritik imod, siger at man efter hændelsen har været i kontakt med Region Sjælland, og at ansvaret ikke ligger hos kommunen.