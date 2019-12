»Så kommer det grønne lysshow,« hvisker Frank Thøgersen på tilskuerpladserne i folketingssalen i et kækt forsøg på at skjule sin nervøsitet.

Men da de 113 lamper lyser grønt – loven er vedtaget – kan hverken Frank, hans kone, Ratree, eller hovedpersonen selv, Mint, skjule lettelsen.

»Jeg har kun set min kone græde to gange. Da vi blev gift og så i dag,« siger han til Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, da Venstre efterfølgende inviterer på en kop kaffe.

»Så håber jeg, begge gange var af glæde,« svarer Mads Fuglede med et glimt i øjet.

Ud over det 'grønne lysshow' i folketingssalen har Mint lige fået endnu en gave. Et ophæng til juletræet med Christiansborg-motiv fra Venstre.

»Så du kan blive mindet om, at dét, at du skulle være i Danmark, skulle igennem Folketinget,« siger Mads Fuglede.

Det var netop Venstre, der med regeringsmagten i februar begyndte forhandlingen med blandt andet Socialdemokratiet om en ny lov – og dermed afskaffelsen af de såkaldte integrationsvurderinger.

På det tidspunkt var der dog kun tale om en lovændring fremadrettet, gjorde daværende minister Inger Støjberg det klart i februar.

I sommer skiftede Socialdemokratiet og Venstre plads ved forhandlingsbordet, og en redningsplanke til Mint og de andre udviste børn blev indskrevet i lovforslaget.

Frank Thøgersen kan derfor heller ikke dy sig for at benytte anledningen til at spørge, hvornår Venstre skiftede mening?

»Jeg følte, der var blevet sagt nej hele vejen,« siger Frank Thøgersen.

»Vi siger jo ikke ja i pressen, når vi stadig sidder og forhandler,« svarer Mads Fuglede og uddyber:

»Jeg har ikke tænkt på jer. Jeg har tænkt på hele gruppen – hele området. Jeg kan ikke leve med, at Mint kom ind, men der også kom 35 børn ind, der har siddet på en koranskole og er blevet dybt radikaliseret.«

Og derfor var der nogle svar, Venstre var nødt til at få, før de kunne sige ja.

Og dem fik de.

»Den gruppe, vi kunne være nervøse for, er ufattelig lille,« siger Mads Fuglede, som dog slår fast, at det er Socialdemokratiet og Venstre, der har forhandlet den netop vedtagne lov på plads.

»Highfive,« siger De Radikales Kristian Hegaard til Mint.

»Så kan det godt være, at der er nogle andre, der løber rundt og tager æren for det, der er sket,« siger han.

Rundt om på Christiansborgs gange har de politikere, Mint møder, nu mere travlt med at uddele æren.

Som Enhedslisten partileder, Pernille Skipper, der lige er ved at lave en video foran det store juletræ, da Mint kommer forbi.

»Fedt at se dig. Tak for alt, hvad du har gjort. Du har gjort rigtig meget for rigtig mange andre end dig selv. Flot gået,« siger Pernille Skipper til Mint.

SF's Jacobs Mark fanger også dagens hovedperson på gangen:

»Prøv at overveje, at du er blevet nævnt i statsministerens åbningstale og den tidligere staministers lukketale,« siger Jacob Mark og spørger Mint:

»Hvordan har du det?«

»Jeg er rigtig glad, fordi de alle stemte grønt,« svarer hun.

En lykkelig familie forlader Christiansborg – tre julegaver rigere.

»113-0, har du vundet det nogensinde?« spørger Frank Thøgersen, der godt kender Jacob Marks fodboldhistorik fra Herfølge Boldklub.

Også til Radikale Venstres gruppemøde blev hun klappet ind og placeret på Morten Østergaards plads – partilederen var nemlig syg.

De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, overrakte Mint endnu en julegave.

»Frank skrev, at du synes, det var lidt koldt i Danmark. I dag bliver der varmere,« siger han til Mint, mens hun pakker en sweatshirt op.

Julegaven fra Radikale Venstre.

»Der er jo stjerner på, fordi du er jo lidt udlændingepolitikkens svar på Greta Thunberg. Det er jeres indsats og jeres kamp, der gør, at vi i dag kan stemme den her lov igennem,« siger Andreas Steenberg.

Mint smiler. Og griner. Under to øje afslører hun dog senere, at hun faktisk ikke ved, hvem Greta Thunberg er.

Men det skal ikke stå i vejen for hendes taknemmelighed.

»Jeg er bare glad for, at de alle sammen har kæmpet for mig og hjulpet mig.«