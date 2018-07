»Vi er kommet ud, og så har der stået poser med tøj, som folk har været forbi med. Så nu har mine piger tøj på igen og kan holde varmen. De frøs i går, for de havde heller ingen jakker eller noget som helst.«

Sådan begynder Jeanne Andreasen sin historie, hvis omdrejningspunkt er et hus i flammer i Kolind på Syddjurs og en nu hjemløs familie med to små piger og et tredje barn på vej, som har mistet alt.

På blot 45 minutter var havestuen brændt væk, stikflammer stod ud af vinduerne og der var ild i taget. Foto: Privat foto Vis mere På blot 45 minutter var havestuen brændt væk, stikflammer stod ud af vinduerne og der var ild i taget. Foto: Privat foto

Søndag eftermiddag, omkring klokken halv et, får Jeanne Andreasen et opkald fra sin nabo, som hun ikke forstår. Hun har lige sat sine børn af hos sin mor, inden hun skal videre for at hente en trailer. Pigerne på syv og otte år plejer godt at kunne være alene hjemme i en times tid, men turen vil tage lidt over to timer, og så længe syntes Jeanne ikke, de skulle være alene. Og heldigvis for det. For naboen siger, der er gået ild i Jeannes hus.

»Jeg kan høre, hun er helt i panik og siger, vi skal skynde os hjem, for der er brand. Men i første omgang forstår jeg det ikke rigtigt. Jeg troede, at der måske var en markbrand, fordi en idiot havde smidt et skod,« fortæller kennelejeren til B.T.

Reddede hundene

Hurtigt går det op for Jeanne Andreasen, hvad det faktisk er, naboen siger til hende. Og aldrig har bilen kørt så stærkt. 45 minutter efter familien kørte fra huset, står de tilbage på gårdspladsen.

»Ilden havde bredt sig helt vildt hurtigt. Havestuen var væk, der var stikflammer ud af vinduerne og taget stod i brand,« husker hun.

Der var ingen mennesker i huset, men hundene, som Jeanne Andreasen har i forbindelse med kennelen, var stadig i stalden.

»Min kæreste og jeg kørte helt ned til huset. Vi kunne intet se for røgen, og når jeg tænker tilbage, så var det vanvittigt, vi kørte så tæt på. Men jeg fik hundene ud af stalden og min kæreste fik dem ind i bilen, og så ræsede vi væk.«

Intet tilbage

Det tog brandmændene 11 timer at slukke flammerne. Undervejs blev de nødt til at rive to vægge ned, så de kunne slukke ilden i krybekælderen, der ellers ikke var til at få bugt med. Derfor er der i dag intet tilbage.

»Alt er væk. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad vores næste skridt er. Lige nu prøver vi at få ro på familien. Pigerne skal blive trygge igen og turde sove, uden at de tror, der opstår brand. Og det er bare ekstra svært, at de ikke har deres bamser og ting, som de normalt kan føle sig trygge ved,« siger Jeanne Andreasen.

Sådan så Jeanne Andreasens hus ud, da brandmændene fik bugt med ilden efter 11 timers slukningsarbejde. Foto: Privat foto Vis mere Sådan så Jeanne Andreasens hus ud, da brandmændene fik bugt med ilden efter 11 timers slukningsarbejde. Foto: Privat foto

Søndag aften frøs pigerne. De havde ikke noget tøj og deres jakker var gået til i ilden. Derfor skrev en af Jeannes veninder, Anne Madsen, et opslag på Facebook, hvor hun efterspurgte tøj og sko til pigerne og til Jeanne. Forsikringen kan de nemlig ikke få noget af, før politiet har været og kigge på huset og før, de har haft et møde hos forsikringen. Det skal de på onsdag.

Overvældende reaktioner

Opslaget på Facebook har spredt sig over alt forventning. Jeanne Andreasen er kommet ud til tøj på trappestenen, og folk har tilbudt alt fra køkkenfade og møbler til tøj, bøger og legetøj – langt det meste kvit og frit. Der er også en del fra udlandet, som gennem netværk kender til Jeannes kennel, som har tilbudt skåle, foder og puder til hundene.

»Vi har været omgivet af fantastiske mennesker, både folk vi kender og fremmede, som virkelig er trådt til og har hjulpet os på bedste vis. Det har været meget overvældende, men det er utroligt dejligt at mærke, at selvom der sker så meget grimt i verden, så er der stadig folk, som har hjertet på rette sted, og som træder til med alt, de kan og har,« fortæller Jeanne Andreasen.

Som situationen er nu, så håber hun mest af alt, at familien kan få klar besked på, hvordan branden opstod, så hun kan forsikre sine piger om, at det ikke kommer til at ske igen.

»Jeg håber, vi kan få en afklaring på, hvad der er sket. Men brandmændene sagde, at det nok bliver rigtig svært at finde ud af, fordi der intet er tilbage. Men jeg håber.«