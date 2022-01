»Lad alt ligge. I må ikke svare på telefonopkald eller mail. I skal bare pakke jeres ting og gå.«

Sådan lød beskeden for servicekoordinatoren Jeanette Storm og resten af hendes kolleger i flyselskabet Great Dane Airlines mandag 11. oktober.

»Klokken lidt over 2 var direktøren, Thomas Hugo Møller, kommet ind og havde sagt, at vi alle skulle komme ind i mødelokalet. Derinde stod investorer, direktører, advokater og kuratoren, som jeg så ikke vidste, hvem var endnu. 'Jeg skal meddele jer, at i dag klokken 14 gik vi konkurs,' sagde Thomas. Folk gik helt i chok og begyndte at græde, og så sagde kuratoren, at vi skulle efterlade alt,« fortæller Jeanette Storm.

1.600 kilometer fra kontoret i Aalborg sad hendes veninde og kollega, Great Danes salgsdirektør, Karina Holm, til messe i Milano.

»Jeg havde lige landet en vanvittig god aftale med Spies, som vi skulle flyve for hen over den kommende sommer. Og mens jeg sad i det møde, kunne jeg godt se, at Thomas begyndte at ringe til mig,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg tænkte: 'Vent nu lidt, jeg kan alligevel ikke fortælle dig noget, før mødet er slut'. Efter mødet ringede jeg tilbage til ham og sagde: 'Jeg har lige landet en aftale med Spies, de skriver under i eftermiddag!'«

Der blev stille.

»Vi er gået konkurs,« svarede direktøren så.

»Jeg begyndte at sige, at det ikke var en sjov joke, og så sagde han, at det ikke var en joke. Så brød jeg ud i gråd,« mindes hun.

Med ét stod veninderne uden job. Tæppet var revet væk under dem, og de måtte nytænke deres karriere.

Man kan lave både halskæder, armbånd og øreringe i butikken. Foto: Rebecca Haugaard Christensen Vis mere Man kan lave både halskæder, armbånd og øreringe i butikken. Foto: Rebecca Haugaard Christensen

»En dag efter konkursen sad vi sammen og drak et glas vin. Vi har fem teenagedøtre, som er jævnaldrende, tilsammen, som også er venner, og de satte sig ved siden af os og lavede smykker. Så satte vi os for at lave smykker med dem og blev enige om, at det var en rigtig god måde at være sammen med vores unge mennesker på uden mobiltelefon eller andet, der skulle køre i baggrunden,« siger Karina Holm.

En idé spirede hos de to kvinder. De ville åbne en butik, hvor man kunne være sammen med venner og familie om at lave smykker.

Men tanken om at starte som selvstændige skræmte dem. De fortalte sig selv, at det, de havde brug for efter deres chok, var et job med en fast månedlig lønseddel.

»Vi er jo ikke sådan nogle, der bare gør det. Vi har jo et helt almindeligt leverpostejsliv med mand, børn og en hamsterhjulshverdag. Men tænk, hvis man turde gøre sådan noget og bare springe ud i det, som alle iværksætterne gør,« siger Karina Holm.

Men til sidst vandt deres nysgerrighed, og de sprang ud i iværksætterlivet.

»Og så faldt vi over det her lokale,« siger Jeanette Storm og peger rundt i det stadig ufærdige lokale på Østerbro 61 i Aalborg.

Den 29. januar åbner butikken. Foto: Rebecca Haugaard Christensen Vis mere Den 29. januar åbner butikken. Foto: Rebecca Haugaard Christensen

Det skal være klar om lidt. For 29. januar åbner dørene for alle, der vil ind og lave et armbånd, en ankelkæde, halskæde eller øreringe over en snak med deres medbesøgende. Priserne starter ved 149 kroner, og så har man et bord med alverdens forskellige perler i to timer.

Hvordan føles det så at gå fra leverpostejslivet til at stå her uden nogen erfaring med at være selvstændig?

»Der er søvnløse nætter, ondt i maven og mange tanker om, hvorvidt det er det rigtige,« lægger Jeanette Storm ud.

»Men så kommer de første bookinger, medier ringer og vil høre om butikken, og så bliver nervøsiteten erstattet af stolthed. Og det her handler også om at vise vores børn, at vi rejser os igen, for jeg røg i et kæmpe hul efter konkursen,« tilføjer Karina Holm.

»Vi har faktisk også allerede fået beskeder fra kvinder, der skriver tak for at give dem blod på tanden og for at være en inspiration til iværksætteri hos kvinder,« siger Jeanette Storm.

Tror I, der er mange, der sidder derude i en tryg leverpostejshverdag, som ikke tør tage springet?

»Ja!« siger de i kor.

»Vi var jo selv sådan. Det er trygheden, der holder en tilbage,« tilføjer Karina Holm.

De to stiftere har været veninder gennem mange år.

»Vi har lavet alt muligt sammen og savnede det i vores hverdag, da vi stoppede i Great Dane. Og så kan vi da blive uvenner, også her i butikken, men det bliver godt igen hver gang, og vi ved, at der ikke ligger mere i det. Det er en styrke hos os,« siger Karina Holm og kigger kærligt over på sin veninde, der tager hænderne op til øjnene, der bliver blanke.

»Nu sidder du og hyler,« griner Karina Holm.

»Ja, jeg sidder bare og bliver så rørt over det hele,« griner Jeanette Storm.

Med deres nye butik vil veninderne have følelsen af, at de er herre over egen hverdag.

»Det job, jeg havde i Great Dane, troede jeg jo, at jeg skulle have, til jeg gik på pension. Men så var der nogle andre, der bestemte, at det skulle jeg ikke. Det er mærkeligt, når andre tager den beslutning for en,« siger Karina Holm.

»Nu har vi selv taget den her beslutning og bestemmer, om tæppet skal rives væk, eller om det skal vokse sig større.«