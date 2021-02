Jeanette Andersen på 28 år sidder i sin sofa og stirrer ud ad vinduet.

»Skal jeg skære i mig selv for at få hjælp? Det er en skræmmende tanke, og det bryder jeg mig ikke om,« siger hun med tristhed i stemmen.

Siden sidste sommer har Jeanette Andersen for alvor mærket konsekvenserne af nedlukningen på grund af coronakrisen.

Ja, endda tæt på den værst tænkelige måde. Hun har nemlig haft regulære selvmordstanker.

Jeanette Andersen på 28 år fra Ølgod nær Varde er hårdt ramt af nedlukningen. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd. Vis mere Jeanette Andersen på 28 år fra Ølgod nær Varde er hårdt ramt af nedlukningen. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd.

I fire år har Jeanette Andersen lidt af angst og posttraumatisk stressforstyrrelse, kaldet PTSD, og derfor har hun været på kontanthjælp.

Men sidste forår begyndte det at gå bedre for hende. Derfor sørgede Varde Kommune for, at hun i sommer kom i et ressourceforløb.

»Jeg vil så gerne arbejde igen, og derfor skulle det testes, hvor meget jeg kunne arbejde. Helt konkret sad jeg og lavede pakker, men da jeg ikke kunne holde til det i mit hoved, så stoppede mit ressourceforløb i august, og siden har jeg slet ikke hørt fra kommunen. Jeg har været isoleret hjemme i mit hus med min kæreste,« siger Jeanette Andersen, der bor i Ølgod lidt uden for Varde.

Og netop denne isolation i hjemmet har gjort, at hun virkelig har tænkt meget på selvmord.

Her ses Jeanette Andersen med sin kat. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Her ses Jeanette Andersen med sin kat. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

»Jeg har tænkt meget over selvmord. Men jeg tør ikke, og jeg er også glad for, at jeg ikke tør. Min onkel begik i 2006 selvmord, og min søster har forsøgt på det ved at skære sig i armen, så jeg har mærket, hvor hårdt det var for familien. Jeg elsker min familie for meget til at gøre det,« siger hun og tilføjer:

»Nu går jeg bare rundt derhjemme og føler mig fanget. Jeg har gjort kommunen opmærksom på, at jeg har fået det værre og værre. Men de reagerer slet ikke på det,« siger hun.

Jeanette Andersen er langtfra ene om at have fået det værre psykisk under coronaen.

Eksempelvis nævner 90 procent af alle psykisk ramte, der kontakter Psykiatrisk Akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital, coronarestriktionerne som en årsag.

»Jeg har udskrevet en patient, der straks gik hjem og tog en hel masse medicin og kom ind i respirator på intensiv. Det er sådan nogen patienter, vi står med hver dag,« siger Inger Ros Foto: Asger Ladefoged Vis mere »Jeg har udskrevet en patient, der straks gik hjem og tog en hel masse medicin og kom ind i respirator på intensiv. Det er sådan nogen patienter, vi står med hver dag,« siger Inger Ros Foto: Asger Ladefoged

»Det gennemgående tema er ensomhed og selvmordstanker. Det er de ting, der bliver affødt af de her problemer som konsekvenser af nedlukningen. Vi må bare konstatere, at det er et meget, meget voldsomt problem i vores patientgruppe,« sagde overlæge Inger Ros for nylig til B.T.

At mange bliver ramt psykisk er en meget lidt omtalt konsekvens af nedlukningen.

Men det er stadig et stort problem.

»Der er ingen tvivl om, at nedlukningen både har været rigtig hård for dem med psykiske lidelser, som er sårbare. Og samtidig er det også en faktor, der gør, at flere bliver syge,« siger Knud Kristensen, der er formand for landsforeningen Sind.

De er i fare for selvmord Her er de grupper i befolkningen, der statistisk har en øget risiko for at begå selvmord eller forsøge selvmord: Personer, der lider af psykisk sygdom

Ældre mænd

Unge piger

Personer, der tidligere har forsøgt selvmord

Efterladte efter selvmord Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05. Kilde: Livslinien.dk

Og der ser ud til at være stigning på vej i antallet af sager.

»Når nogen bliver ramt psykisk, er det ofte dem selv, der sidst opdager det. For det meste er det først folk tæt på en, der opfordrer til at gå til lægen,« siger Knud Kristensen.

Formanden vurderer, at der et meget højt mørketal på det her punkt.

»Jeg vil tro, at der lige nu er et stort mørketal af personer, der er isoleret og ikke er gået til lægen,« siger han og tilføjer:

Her ses Knud Kristensen, der er formand for foreningen SIND. Foto: Niels Åge Skovbo Vis mere Her ses Knud Kristensen, der er formand for foreningen SIND. Foto: Niels Åge Skovbo

»Selvom vi ikke kan sige noget om det endnu, så gør sådanne situationer også, at der statistisk er flere, som får selvmordstanker.«

Lad os vende tilbage til Jeanette Andersens situation, som vi har forholdt Varde Kommune.

Kommunen vil ikke udtale sig om konkret sag.

Men den vestjyske kommune erkender, at det er svært at hjælpe borgere med særlige behov under coronarestriktionerne.

Kommunens svar på Jeanettes kritik I et mailsvar svarer Varde Kommunes kommunikationschef, Steffen Kjær: »Varde Kommune udtaler sig ikke om personsager og kan derfor kun kommentere generelt.« »I Varde Kommune løses mange opgaver digitalt for at minimere smitte med covid-19. På jobcentret kommer der normalt rigtig mange mennesker, og en del af dem er særligt udsatte for covid-19. Det betyder, at mange samtaler foregår som video- eller telefonmøder. I særlige tilfælde kan der afholdes fysiske møder med mundbind og afstand.« »For mange borgere fungerer det fint, men for nogle er ingen af samtaleformerne optimale. Der kan være situationer, hvor enkelte borgeres behov ikke bliver tilgodeset så godt, som det normalt kan lades sig gøre, fordi det fysiske møde har svære betingelser.« »Varde Kommune prøver at være fleksible og opmærksomme på særlige behov, men med de nuværende restriktioner er det svært, og der er ingen tvivl om, at det for nogle borgere desværre har utilsigtede konsekvenser.«

Jeanette Andersen håber bare på, at restriktionerne snart stopper.

Især når hun og mange andre tydeligvis rammes af nedlukningen.

»Jeg føler bare, det er svigt på svigt, og det håber jeg sådan ændres,« siger hun.