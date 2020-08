»Nå, man er nok i corona-humør i dag,« siger manden og går forbi.

Andre passagerer i toget kigger hen mod Jeanette Jørgensen, der pludselig føler alles øjne på sig.

Lige inden hun steg på toget havde en anden ung mand også kigget underligt på hende og derefter ladet, som om han hostede, mens han gik forbi.

»Det er mangel på respekt, at folk gør grin med det,« siger 36-årige Jeanette.

Jeanette havde mundbind på hele tiden, mens hun besøgte Danmark. Til daglig bor hun i England, hvor reglerne er strengere, og langt flere har dem på. Foto: Privatfoto Vis mere Jeanette havde mundbind på hele tiden, mens hun besøgte Danmark. Til daglig bor hun i England, hvor reglerne er strengere, og langt flere har dem på. Foto: Privatfoto

Hun går med mundbind, som er påkrævet flere steder i England, hvor hun til daglig bor, men under et besøg hjemme i Danmark i midten af juli kom reaktionerne bag på hende.

»Jeg blev ked af at komme hjem til danmark og føle, at folk ikke tager smittefaren alvorligt og ikke forstår vigtigheden af at holde afstand og bruge mundbind.«

Som det mest naturlige har hun brugt mundbind, siden coronapandemien brød ud. For at beskytte sig selv og alle andre.

Det er noget, de færreste har gjort i Danmark de seneste måneder, fordi det ikke er et krav eller har været anbefalet af sundhedsmyndighederne.

Vil du bruge mundbind i offentlig transport?

I denne uge ændrede det sig, da Sundhedsstyrelsen meldte ud, at man nu anbefaler, at man bruger mundbind i eksempelvis offentlig transport, når der er mange mennesker.

Flere kommer hjem fra ferie, og flere vil igen bruge kollektiv trafik, hvor trængslen kan gøre det svært at holde den nødvendige afstand. Anbefalingen er derfor nu at medbringe mundbind.

Reaktionen har været, at danskerne de seneste dage har revet både dyre og billige mundbind ned fra hylderne og lagt pres på alt fra apoteker til supermarkeder.

Det er ikke mere end to uger siden, at Jeanette Jørgensen i Holstebro følte hele gågadens undrende og nysgerrige blikke følge hende, fordi hun gik med mundbind.

Mundbind i gadebilledet i myldretiden ved Ringsted Station fredag 31. juli 2020. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at passagerer bruger mundbind, når der er trængsel i den kollektive trafik. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mundbind i gadebilledet i myldretiden ved Ringsted Station fredag 31. juli 2020. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at passagerer bruger mundbind, når der er trængsel i den kollektive trafik. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg var den eneste med mundbind på hele den lange gade, og folk kiggede mærkeligt på mig,« siger hun.

»Det blev jeg lidt provokeret af, for vi bør hjælpe hinanden med ikke at sprede den her sygdom mere.«

Meget tyder på, at billedet vil være anderledes, næste gang Jeanette kommer hjem til Danmark igen.

Eksperter herhjemme forudser, at danskerne kommer til trække vejret gennem et mundbind, hvis anden bølge af coronavirus slår igennem, hvilket stigende smittetal i flere europæiske lande får nogle til at frygte.

Mundbind i gadebilledet i myldretiden ved Ringsted Station fredag 31. juli 2020. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at passagerer bruger mundbind, når der er trængsel i den kollektive trafik. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mundbind i gadebilledet i myldretiden ved Ringsted Station fredag 31. juli 2020. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at passagerer bruger mundbind, når der er trængsel i den kollektive trafik. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Spørger man Jeanette, som i England nu lever med maskepåbud i butikkerne, bør Danmark følge trop. Og gå længere endnu.

»Jeg synes, man skal indføre et krav om mundbind i offentligheden. Vi bør hjælpe hinanden med ikke at sprede den her sygdom.«

Personligt får det Jeanette til at føle sig mere sikker, når hun bevæger sig ud blandt andre, da hun også har familie i risikogruppen.

Hun ved også godt, at mundbind ikke er en mirakelløsning, men det kan stadig gøre en forskel.

De nye danske anbefalinger om mundbind i offentlig transport er en positiv nyhed for Jeanette, men hun synes, at myndighederne skal gøre mere for at råbe danskerne op og huske dem på det.

»Jeg håber, at danskerne vil følge anbefalingerne om at bruge mundbind. Man skal tænke på, at nogle kan have folk tæt på sig, som er udsatte.«