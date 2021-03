50 kilo.

Så meget har 21-årige Jasmin Ghantous fra Næstved tabt sig, siden hun begyndte at tage ulovlige slankepiller. Men konsekvenserne har været voldsomme.

»Jeg har haft meget voldsomme rystelser på specielt hænderne, og jeg har svedt meget. Jeg havde også rigtig svært ved at falde i søvn,« siger hun.

Også hendes hjerte har været ramt af bivirkningerne.

»Jeg har haft voldsom hjertebanken, så det har været rigtig ubehageligt at tage disse slankepiller,« siger Jasmin Ghantous.

Allerede som 13-årig begyndte hun at tage slankepillerne.

Altså for otte år siden.

Jasmin, hvad er årsagen til, at du tog de her ulovlige slankepiller?

»Jeg har prøvet det i mange år. Jeg har været tidligere stofmisbruger, så da jeg fik stukket en kurv af piller i hånden, der kunne hjælpe mig til at tabe mig, så jeg ikke de store problemer i det. Jeg prøvede bare at sætte et plaster på selvværdet og selvtilliden,« siger hun.

Hvordan fik du fat i de her piller?

»Det var igennem folk, jeg kender. Nu kan du også få dem via Facebook, Snapchat og Instagram, hvor folk reklamerer for dem. Så i dag er det ikke så svært at få,« siger Jasmin Ghantous, som har to børn på henholdsvis tre og et år.

Hun har derfor taget en stor beslutning om at stoppe med at tage slankepillerne.

Jeg har folk i min vennekreds, der har spurgt mig, om ikke jeg kunne hjælpe dem med at skaffe de her piller

Og hun vil heller ikke hjælpe andre med at skaffe dem.

»Jeg vil simpelthen fraråde ulovlige slankepiller. Jeg har folk i min vennekreds, der har spurgt mig, om ikke jeg kunne hjælpe dem med at skaffe de her piller, og det har jeg ærlig talt frarådet dem. Jeg nægtet at hjælpe dem med med det,« siger hun.

Jasmin Ghantous vil gerne fortælle, hvad hun fik oplyst, når hun købte de ulovlige slankepiller.

»Du får at vide, at du vil få lidt hjertebanken og lidt ubehageligt de første dage, men det går over,« siger hun og tilføjer:

»Men det kan altså i andre tilfælde også blive værre, og det oplevede jeg. Så det synes jeg bare, man skal have med, hvis man tænker på gøre det her.«

Jasmin Ghantous er langt fra ene om at købe ulovlige slankepiller.

Faktisk foregår der rigtig meget salg af ulovlig slankemedicin og andre former for medicin på internettet, oplyser Karen Juul Jensen, som er specialkonsulent i Lægemiddelstyrelsen.

»Til trods for, at de, der sælger det, ofte siger, at det er helt harmløst, viser det sig, at nogle af indholdsstofferne har fatale bivirkninger som hjerte-kar-sygdomme, blodpropper, angst og depression,« siger hun til 'Go’ aften LIVE' på TV 2.

Og konsekvenserne af de ulovlige slankepiller kan være fatale.

»Det er jo nogle bivirkninger, som i værste tilfælde kan være livsfarlige,« siger Karen Juul Jensen til 'Go' aften LIVE'.

Jasmin, du har jo mærket bivirkningerne. Synes, du der skal mere fokus på at få stoppet den her handel med ulovlige slankepiller?

»Ja, jeg synes helt bestemt, at der mangler kontrol med den her handel. Jeg synes, at der er utroligt, at det ulovlige slankepiller kan florere så meget i Facebook-grupper og andre steder på sociale meder. Det giver ikke mening for mig,« siger hun.