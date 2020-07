Jarl Friis-Mikkelsen har været gode venner med den nu afdøde Bent Fabricius-Bjerre i 40 år.

Selvom Bent Fabricius-Bjerre, ifølge Jarl Friis-Mikkelsen, altid så fremad, så ser 'Jarlen' nu tilbage på tiden med den 95-årige legende.

»For mig har vi taget afsked med en stor helt og et stort idol. Sådan tror jeg egentlig, at hele Danmark tænker. Jeg betragter ham som eftertragtelsesværdig. Der er få mennesker, der er lykkes med det, han er. Han har været en éner herhjemme. Han var musikkens elegantier,« siger Jarl Friis-Mikkelsen til B.T., da vi fanger ham over telefonen.

Selvom han efterhånden var kommet op i årene, beretter 'Jarlen', at Bent Fabricius-Bjerre aldrig har set sig tilbage. Han ville kun se fremad, men komponisten har altid haft en krog til fortiden for Jarl Friis-Mikkelsen.

»Han var der i hele den musikverden, jeg kom til, og han var i det univers, jeg var tiltrukket af. Da Ole Stephensen og jeg begyndte at lege med film, var han også den første, der skrev et brev om, at vi bare kunne ringe til ham.«

Når 'Jarlen' ser tilbage, så er der specielt én anekdote, der popper op i hovedet på ham.

»Der var engang, hvor jeg skulle interviewe ham. Der var jo noget fantastisk enkelt over hans musik, liv og fremtoning. Det er tit i det enkle, at kunsten ligger. Så jeg spurgte ham, hvordan han kunne få det frem. Hertil svarede han, 'Det har jeg ikke rigtig tænkt over. Men jeg har ikke så stor en hånd, så jeg kan ikke tage de store akkorder', og man må sige, at han trods alt fik en del ud af det,« fortæller Jarl Friis-Mikkelsen og griner gennem røret.

Det årtier lange venskab til komponisten gør da også, at Jarl Friis-Mikkelsen selvfølgelig kommer til at savne Bent Fabricius-Bjerre.

»Han vil blive dybt savnet, det er der ikke nogen tvivl om. Mest af alt kommer jeg til at savne hans gode selskab.«

Jarl Friis-Mikkelsen fortæller også, at han var bekendt med, at Bent Fabricius-Bjerre var syg i den sidste tid.