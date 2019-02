Ole Stephensen døde onsdag aften. Sammen med Jarl Friis-Mikkelsen lavede han i 1982 "Øb og Bøv".

Det kom som et chok for Jarl Friis-Mikkelsen, at hans mangeårige tv-makker Ole Stephensen onsdag aften døde i en alder af 63 år.

- Det var meget svært at sætte ord på i går aftes, fordi der har været så mange ord mellem Ole og jeg.

- For det var det, vi levede af at sætte sammen. Det blev en meget chokerende og voldsom oplevelse, fordi det gik så hurtigt, siger Jarl Friis-Mikkelsen.

Han fik onsdag aften beskeden om Stephensens død og så ham efterfølgende på hospitalet.

Ole Stephensen blev landskendt, da han i 1982 gik på scenen som den ene halvdel af "Øb og Bøv" i DR's nytårsshow. Den anden halvdel af makkerparret var Jarl Friis-Mikkelsen.

De to lavede herefter i flere år tv sammen, og det blev også til tre spillefilm i "Walther og Carlo"-serien.

- Vi var ligesom en motorcykel med sidevogn. Og så var det lidt forskelligt, hvem der sad på motorcyklen, og hvem der sad i sidevognen, siger Jarl Friis-Mikkelsen og uddyber:

- Men vi kunne i hvert fald skrive sammen og have projekter sammen, hvor den ene kunne tage tråden op efter den anden.

- Det er jo en gudbenådet partner at have. Det er et meget lykkeligt ægteskab. Vi har altid været meget mere interesserede i processerne i stedet for resultaterne.

Ole Stephensen var i mange år vært på TV2, blandt andet på "Eleva2ren".

- Han var number one i landet, da han kørte "Eleva2ren", som var en ny form for journalistik, hvor man blandede emnerne ret kraftigt og kunne gå fra det meget tragiske til det højt komiske i løbet af nul sekunder.

- Det kræver jo, at man har en stor empati og stor evne til at sætte tingene sammen, og jeg synes, at han var en ener inden for det felt, siger Jarl Friis-Mikkelsen.

Og Stephensen var ligeledes en dygtig tv-vært hos "Go' Morgen Danmark", mener Friis-Mikkelsen.

- Han lagde hele grunden til stilen, hvor man behandlede tingene journalistisk, men også med et smil på læben. Han var ikke bange for at vise noget af sig selv i det, siger han.

/ritzau/