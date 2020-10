Det er ikke just biler af mærket Subaru, som man ser flest af på de danske veje.

Men det vil den japanske bilproducent nu lave om på.

Det skriver Jyllands-Posten.

For at få flere danskere til at købe en Subaru, vil man gøre bilerne mere attraktive ved at sænke priserne på alle modellerne.

Ifølge Jyllands-Posten er det på modellen Outback, der er en firhjulstrækker, at man finder det største prisfald.

Den står til at blive op til 105.000 kroner billigere, end den er nu.

Til Jyllands-Posten forklarer Niels Thaning, der er salgsdirektør i Subaru Nordic, at Subarus 'største opgave' har været at forklare bilkøberne, at bilerne af det japanske mærke er konkurrencedygtige i forhold til lignende fra andre mærker:

»Nu presser vi priserne yderligere, så vi kan tilbyde endnu flere købere at opleve forskellen i kvalitet og præstationer,« siger han.