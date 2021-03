Konkursen er afblæst. Japan Photo lever videre.

»Vi har fået en fornuftig aftale med udlejeren på det nye sted, og banken hjælper os videre, så vi prøver igen og håber, det går,« siger Cengiz Simsek.

Sammen med Mikkel Theilade har han stået bag landet sidste butik fra den engang så udbredte fotokæde, og nu fortæller han til Stiften.dk, at den består lidt endnu.

For halvanden måned siden havde ejerne af Japan Photo ellers givet op. Coronaen havde været alt for hård ved økonomien, og de havde besluttet sig for at lukke.

»I Ryesgade har vi haft byens bedste beliggenhed, og det har vi nydt godt af i mange år. Det er bittert at skulle sige farvel til den næsten fra den ene dag til den anden,« sagde Cengiz Simsek ved den lejlighed.

Det bliver dog ikke i de gamle, velkendte lokaler over for banegården i Aarhus, at Japan Photo åbner igen.

Efter 16 år samme sted er det flyttetid. Men kun et kort stykke i samme gade: Her er pladsen mindre og huslejen billigere.

Japan Photo har eksisteret i Danmark siden midten af 1980erne, hvor den første butik åbnede i Aalborg. Siden har kæden været igennem flere forskellige ejerkonstruktioner, og der har ligget et væld af butikker over hele landet.

Nu er der kun én tilbage. Cengiz Simseks og Mikkel Theilades biks i Aarhus.