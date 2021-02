Kun 10.257 nye biler blev der solgt i den første måned af 2021.

Det er det lavest niveau, bilsalget har befundet sig på i 12 år – altså siden 2009.

Det skriver Finans.dk, der har sammenlignet januarsalget for de seneste mange år, og bilsalget er gået voldsomt tilbage bare set i sammenligning med 2020: Her er tilbagegangen på hele 45,1 procent.

Det skyldes ikke mindst coronarestriktionerne, der også har ramt de danske bilforhandlere. Der var ellers lagt op til, at udviklingen skulle gå lige modsat på grund af de nye bilafgifter, der trådte i kraft 18. december.

Organisationen De Danske Bilimportører opfordrer nu til, at der vil blive set på muligheder for at sætte gang i bilsalget igen.

»Vi forstår naturligvis corona-situationens alvor, men appellerer samtidig til, at myndighederne vil gribe restriktionerne af detailhandlen mere nuanceret og differentieret an,« siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse:

»De fleste bilforhandlere kan garantere mindst 100 kvadratmeter pr. kunde, og vi har rigtigt gode forsætninger for at fremvise vores biler på en forsvarlig og coronavenlig måde. Vi foreslår, at kunderne booker tid til fremvisning, så vi undgår trængsel hos forhandlerne – og kødannelse udenfor.«

Økonomen Anders Christian Overvad fra Arbejdernes Landsbank påpeger i en kommentar, at bilsalget også i 2020 var hårdt ramt. Året var samlet set det dårligste i seks år. Men han regner med, at der af flere årsager kan komme godt skub i 2021.

»Coronakrisen spøger stadig, men med udsigt til en vaccineudrulning der er færdig til sommer, er det vores forventning, at bilsalget vil få et fint andet halvår, og 2021 behøver derfor ikke byde på et lige så lavt bilsalg som 2020. Dertil har danskernes sparret meget op det forgange år, og med udsigt til et yderligere skub fra feriepengene til marts, så er det langt fra utænkeligt, at nogle danskere vælger at skifte bilen ud,« skriver Anders Christian Overvad i en kommentar.

Mens det samlede salg af personbiler altså gik tilbage i januar, gik salget af elbiler omvendt frem. Der blev i årets første måned solgt 2.030 'grønne biler', hvilket er cirka 700 mere end i samme periode sidste år.

»Det er godt at se, at de grønne biler klarer sig godt trods coronanedlukningen. Vi er dog ikke i tvivl om, at månedens grønne total havde været væsentligt højere, hvis ikke det havde været for corona. Ydermere har der også været udfordringer med implementeringen af det nye afgiftssystem, som også kan have påvirket det grønne bilsalg negativt. At det opladelige bilsalg alligevel har klaret sig så godt, som det har, vidner om, at den grønne omstilling fortsætter for fuld styrke,« siger Mads Rørvig fra De Danske Bilimportører.