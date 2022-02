Nogle datoer er så særlige, at vordende brudepar valgfarter til kirke eller rådhus for at give deres 'ja' til hinanden.

Sådan en dato var tirsdag den 22.02.2022, hvor præster og giftefogeder landet over forenede par, der trodsede tirsdagen for at få en helt særlig dato at huske tilbage på.

Men for Janni Enemark Kjærgaard og Benny Jørgensen kunne datoen alene ikke gøre det.

Derfor blev de gift den 22.02.2022 klokken 20.22 i deres detailbutik i Aarup i Assens Kommune, hvor de overraskede venner og familie, der egentlig bare var inviteret til pizza og komsammen.

Som borgmester og tidligere viceborgmester i Assens Kommune har Søren Steen Andersen (V) ikke tal på, hvor mange han har viet. Men han har aldrig før oplevet, at tidspunktet for vielsen skulle tilpasses datoen. Foto: Privat Vis mere Som borgmester og tidligere viceborgmester i Assens Kommune har Søren Steen Andersen (V) ikke tal på, hvor mange han har viet. Men han har aldrig før oplevet, at tidspunktet for vielsen skulle tilpasses datoen. Foto: Privat

»Nu skulle det bare være,« siger Janni Enemark Kjærgaard.

Det er nemlig halvandet år, siden hendes udkårne friede, og derfor skrev Janni Enemark Kjærgaard 10. februar til borgmester Søren Steen Andersen (V) og spurgte, om han ville vie parret på det helt særlige tidspunkt.

Dét ville han heldigvis gerne.

»Mit hjerte kan godt løbe af med mig – så kan jeg godt møde på et sted ude i landskabet,« siger Søren Steen Andersen, der som borgmester og tidligere viceborgmester har viet »ukristeligt mange mennesker«.

Men tirsdag aften var altså første gang, at han viede et par med en så præcis forespørgsel.

»Det er ikke noget, alle gør,« erkender Janni Enemark Kjærgaard.

Hun og Benny Jørgensen har været sammen siden 2016, hvor de har holdt sammen trods tider med strid modvind på livets cykelsti.

»Jeg tror bare, at vi er stærke sammen. Vi har haft meget modspil i vores tid. Min veninde er blevet indlagt i nat, og bartenderen, vi skulle have haft, kørte galt. Vi har bare meget uheld imod os,« siger bruden.

Efter halvandet års forlovelse blev Janni og Benny gift med hinanden den 22.02.2022 klokken 20.22. Foto: Privatfoto Vis mere Efter halvandet års forlovelse blev Janni og Benny gift med hinanden den 22.02.2022 klokken 20.22. Foto: Privatfoto

Derfor er hun lykkelig for at blive gift med Benny Jørgensen på det helt rigtige tidspunkt på den helt rigtige dato. Og selvfølgelig omgivet af de helt rigtige mennesker, der i stedet for pizza blev budt på smørrebrød og våde varer i detailhandlen EK Salg, som i den anledning holder lukket onsdag.

»Det synes jeg er meget mere os. Sådan noget spontant og anderledes,« siger hun.

Da parret tirsdag blev smedet sammen, fik Janni et nyt mellemnavn, og sammen fik de et nyt efternavn. Nu hedder de henholdsvis Janni Liv Rosengren Enemark og Benny Rosengren Enemark Danielsen.