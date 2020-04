Siden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, har Janni Strømstad fra Silkeborg været isoleret med sin familie for at beskytte sin søn på 11 år.

Sønnen, Sejr, har muskelsvind . Han har en lungekapacitet på 57 procent og har hjerteproblemer.

I sidste uge besluttede regeringen at begynde at genåbne Danmark. Da begge Sejrs forældre er lærere, var det meningen, at de nu skulle tilbage på job.

Alligevel har Janni Strømstad i dag valgt at blive hjemme, selvom hun skulle være begyndt på arbejde.

»Det er skrækindjagende som forælder at vide, at man kan tage en smitte med hjem til sin søn, som kan koste ham livet. Vi ved ikke, hvordan det rammer folk med muskelsvind,« siger Janni Strømstad til TV2 Østjylland.

»Jeg fik ondt i maven, da jeg fandt ud af det, og det har jeg haft lige siden. Hver dag har der været nye udmeldinger, og vi ved efterhånden ikke, hvilke regler der gælder, og hvordan de skal tolkes.«

Janni Strømstads søn har tre lægefaglige vurderinger, der siger, at han skal forblive i isolation og ikke skal tage i skole. Forældrene mangler nu et klart svar på, om det er forsvarligt for Janni Strømstad at tage på arbejde, imens hendes mand passer Sejr derhjemme.

»Vi har brug for en individuel vurdering af, om det er forsvarligt i vores situation at tage på arbejde, men vi bliver bare henvist til retningslinjerne, der umiddelbart siger, at jeg godt kan. Vi har brug for, at vi kan få et klart svar - ja eller nej.«

Handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden Thomas Krog forstår heller ikke, hvorfor familien ikke kan få en individuel vurdering af deres situation.

»Det politiske kompromis, der er blevet lavet, åbner op for en række uklarheder, som gør det svært for pårørende til sårbare at finde ud af, hvad de skal gøre. Det har virkelig været noget rod med de forskellige udmeldinger fra myndighederne. Det er bare ikke godt nok,« siger han til TV2 Østjylland.

»Familien har været isoleret i flere uger – og nu skal de pludselig på arbejde. Det giver ingen mening, for så virker det spildt at have været i isolation.«

Selv hvis forældrene får et klart svar om, at det er forsvarligt at tage på arbejde, kan de ikke begge tage afsted.

»Sejr sidder i kørestol og kan simpelthen ikke passe sig selv. Og vi vil ikke have en anden til at komme og passe ham, for det øger bare smitterisikoen endnu mere,« siger Janni Strømstad.

Janni Strømstads mand har i dag fået tildelt tabt arbejdsfortjeneste af Silkeborg Kommune, så han kan blive hjemme med Sejr. Men Janni mister sin løn, hvis ikke hun tager på arbejde.

»Vi har valgt at blive hjemme begge to for at beskytte vores søn, i hvert fald indtil vi får klart svar på, om det er forsvarligt at tage på arbejde. Indtil da får jeg ikke løn, og det tilføjer bare yderligere til vores bekymringer,« siger hun.

Ifølge handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden Thomas Krog er Janni Strømstad og hendes mand langt fra de eneste, der står i en umulig situation.

»Hele sidste uge gik med at snakke med forældre, der ikke ved, hvad de skal gøre. Og det er på grund af myndighedernes uklare regler. Det kan både være barnet, der er sårbar, men det kan også være omvendt, hvor forældre er udsatte,« siger han.

»Jeg synes ikke, det er fair at byde familier. Min vurdering er, at de har krav på at få en individuel vurdering.«

Janni Strømstad understreger, at hun selvfølgelig gerne vil tilbage på arbejde, hvis hun fik at vide, at det var helt forsvarligt.

Alligevel har hun svært ved at forstå, hvordan de kan gå fra at skulle være fuldstændigt isoleret, til at alle må bringe smitte ind i hjemmet.

»Mette Frederiksen sagde, at vi alle kommer til at fejle, og det har jeg fuld forståelse for. Men det er skræmmende, at man vælger at tage nogle beslutninger, og så må vi se, hvordan det går,« siger hun.

»Det er især rigtig svært, når jeg står i den situation, at jeg kan bringe noget med hjem til min søn, som kan være fatalt. Det synes vi ikke, at vi har mod på.«