Opdatering klokken 11.39: Kort efter publiceringen af denne artikel kunne DSB's informationschef fortælle, at pladsbilletterne fra 27. december bliver gratis.

42-årige Janni Holm Veise har altid formået at forsørge sin datter, selvom kontanthjælpslivet sætter sine økonomiske begrænsninger.

Men da hun lørdag stødte på et Facebookopslag fra DSB, affødte det alligevel en altoverskyggende reaktion:

»Fuck!«.

Det er nemlig nu blevet indført, at der igen skal være krav om pladsbillet i DSBs lyn- og InterCity-tog, men denne gang er der én fundamental forskel.

Ved sidste nedlukning var pladsbilletterne gratis – nu koster de 30 kr. pr. styk, således at danskerne ikke hamstrer pladsbilletterne til juletogene og så videre.

For Janni Holm Veises tilfælde kommer pladsbilletterne til at gøre, at hendes transportomkostninger stiger med omkring 300 procent – fra 390 kroner til 1600 kroner om måneden.

Janni betaler nemlig sin datters ungdomskort, som hun bruger til at komme fra Randers til Århus, hvor hun går på en HF for ordblinde.

Ungdomskortet koster 390 om måneden, men hvis den 18-årige datter skal til og fra skole fem gange om ugen, vil det på en måned med 20 hverdage koste 40 x 30 kroner, hvilket altså løber op i 1200 kroner.

juletrafik på Københavns Hovedbanegård den 23. december 2016. Foto: Nils Meilvang Vis mere juletrafik på Københavns Hovedbanegård den 23. december 2016. Foto: Nils Meilvang

DSB skriver dog, at du med pendler- eller ungdomskort kan få en såkaldt pendlerpladsbillet til ti kroner, men her er B.T. blevet kontaktet at utallige pendlere, som fortæller, at der kun er et begrænset antal af disse pr. afgang, og at det er ganske svært at skaffe sig sådan en.

Med andre ord: Janni skal forvente en stigning i transportomkostningerne på 1200 kroner, og det kommer hun til at kunne mærke.

»Om jeg har råd? Nej, faktisk ikke, men jeg er jo mor, og så må jeg finde ud af det. Mit madbudget bliver halveret, og så må jeg spare, hvor der kan spares,« siger Janni og fortsætter:

»Jeg synes, det er vanvittigt, og når jeg i forvejen er på kontanthjælp, er det jo en fuldstændig uoverskuelig prisstigning. Kan det virkelig være rigtigt, at det skal koste så meget mere end selve pendlerkortet? Jeg var i chok, da jeg læste det.«

Tager man et kig på kommentarsporet i DSB's Facebook-opslag om de nye regler, og Janni bestemt ikke den eneste, som stiller sig uforstående over for prisen på pladsbilletterne.

En af dem er Janik Frithioff.

Han betaler i forvejen 3660 kroner om måneden på at pendle fra København til Odense, og nu kan han altså se frem til, at den post bliver forhøjet med op til 1200 kroner.

»Jeg synes, det er uretfærdigt, at vi pendlere, som i forvejen betaler en formue, nu skal have den her ekstraomkostning. Jeg er godt klar over, at de taler om de her pendlerpladsbilletter, men der er et begrænset antal, så som udgangspunkt er det altså 30 kroner hver vej for mig,« siger han.

Hvad tænker du om prisen på pladsbilletterne, når de samtidig er et krav?

Da Janik i går stødte på nyheden om de nye krav og prisen på pladsbilletterne, var han i første omgang overbevist om, at der var tale om en misforståelse.

»Jeg troede det var en fejl, så jeg gik ind på hjemmesiden, og der kunne jeg så se, at den var opdateret den 18. december, og så tænker jeg, at det var meget underligt. Det er fair, at man ikke vil have, at folk hamstre, men man må da kunne løse det på en anden måde. Regningen skal da ikke ende hos pendlerne,« siger han.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra DSB, men der er pressemøde fra transportmyndighederne klokken 14, hvor debatte om pladsbilletterne sandsynligvis vil blive taget op.