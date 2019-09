Fra at have været et hyggeligt og nostalgisk sted opfatter Jannie Dong Juul Jensen nu togstationen i Glostrup som et 'spøgelsessted'.

»Jeg husker det som et hyggeligt og pænt sted, hvor man kunne stå og kigge over på den gamle og nostalgiske stationsbygning. Nu føles det koldt og kynisk.«

Jannie Dong Juul Jensen er kommet på stationen i Glostrup siden 1998, da hun begyndte at studere.

I dag opholder hun sig ikke så meget på stationen som før, men når hun gør, kommer hun ikke ligefrem i godt humør. Og hun er ikke alene om at synes, at togstationen kunne være mere indbydende.

Trappeopgangen til den nedlagte perron. Vis mere Trappeopgangen til den nedlagte perron.

Tager man et kig på billeder, kunne stationen - helt objektivt - da også trænge til en pudsning.

Højt ukrudt, graffiti, slidte vægge og manglende fliser er noget af det, man kan se i Glostrup.

»Det er sørgeligt at se. Trappeopgangen er fyldt med skidt og møg. Ved sporet er der højt ukrudt, som bare ikke er pænt at se på. Den lukkede perron er spærret af med en låge, og det ser bare skummelt og uhyggeligt ud.«

Forbrugerrådet Tænk udarbejdede tidligere på måneden en undersøgelse, som sagde, at hver fjerde af de adspurgte har følt sig utryg på togstationer de seneste seks måneder.

Flere steder på Glostrup Station er der tydeligt slitage på stationens vægge. Vis mere Flere steder på Glostrup Station er der tydeligt slitage på stationens vægge.

Blandt andet på grund af manglende vedligeholdelse på flere stationer rundt om i landet.

Efterfølgende opfordrede Forbrugerrådet Tænk borgere til at sende billeder og kommentarer vedrørende specifikke togstationer, hvor det ikke var rart at være.

Det gjorde de med kampagnen Passagerpulsen.

»Og her er Glostrup et af de steder, hvor der er flest passagerer, der har sendt billeder fra. Blandt andet på grund af manglende vedligeholdelse, rengøring, belysning og utrygge gangtunneller,« siger Rasmus Markussen, som har været med til at stå for undersøgelsen og kampagnen.

Sådan ser et område i væggen ud i tunnelen under Glostrup Station. Vis mere Sådan ser et område i væggen ud i tunnelen under Glostrup Station.

Banedanmark skriver i et skriftligt svar til B.T., at man er opmærksom på vedligeholdelsen af togstationer i Danmark.

»Vi arbejder hele tiden på at forbedre de fysiske rammer på stationerne, det gør vi blandt andet ved at forbedre rengøringen og grafittiafrensningen på stationerne. Men vi vil også gerne opfordre alle, der færdes på stationerne, til at tage et ansvar for, at der er rart at være,« lyder det fra Banedanmarks områdechef, Bianka Saarnak.

Hun forklarer videre, at det ikke er den manglende vedligeholdelse af stationen, der gør den utryg.

»Desværre oplever vi, at folk i stigende grad bare smider deres skrald. Passagerpulsens undersøgelse viser, at det i langt højere grad er andre mennesker end de fysiske rammer, der gør dem utrygge. DSBs tal viser, at det går i den rigtige retning med passagerernes tryghed.«