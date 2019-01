18-årige Janne Tanghus har altid været vild med biler, og derfor har hun valgt at uddanne sig til bilmekaniker, som en af de få piger på hendes uddannelse.

Selvom Janne Tanghus har en fornemmelse af, at der kommer flere kvinder ind på hendes fag, så går der ikke mere end en-to kvinder pr. årgang på mekaniker-uddannelse på Aarhus Tech.

»Der er ikke så mange piger, der vil være mekaniker, og nogen synes ikke, det er normalt, at piger bliver mekaniker. Men det er kun, hvis man er gammeldags,« siger Janne Tanghus.

Janne Tanghus startede uddannelsen på Aarhus Tech i august, og før det havde hun afsluttet sin 9. klasse og taget grundforløbet 1 og 2 på samme skole. Hun føler i den grad, at hun er landet på den rette hylde som mekaniker.

»Det er dejligt at have noget at rode med og blive beskidt. Det, at man får lov at skrue og arbejde med hænderne, det er bare fedt. Og så har jeg altid synes, at biler og motorer er fede,« siger Janne Tanghus, der har en far, der er elektriker men også er vild med biler som hende selv.

I januar er hun startet i lærer som mekaniker på et værksted i Viby J.

»Jeg har fundet et godt værksted. Inden jeg fandt det, var jeg ude ved nogle værksteder, der ikke var så glade for at ansætte piger. Men det er mest, fordi det kræver opdelt bad og omklædning, og det er der ikke mange værksteder, der har,« siger Janne Tanghus.

Det værksted, som Janne er i lære hos, havde heller ikke et separat bad for kvinder, men har efter hendes ansættelse fået det.

»Det viser bare, at de har været interesseret i at ansætte mig,« siger Janne Tanghus, der arbejder med 15-20 andre på værkstedet, som alle sammen er mænd.

Selvom der godt kan gå - som Janne Tanghus kalder det - værkstedshumor i den, så oplever hun ikke, at det bliver for meget.

»Jargonen er, at man driller hinanden meget. Det miljø skal man kunne holde til. Det er et must at lære at svare igen. Men det lærte jeg på grundforløbet, hvor der også var mange mænd,« siger Janne Tanghus.

Faktisk mener hun, at det kan være en fordel at være kvinde i en mandsdomineret verden.

»Der er også meget teknisk og fint arbejde, hvor man skal gå forsigtig til værks som mekaniker. Der er det en fordel, at man som kvinde har mindre hænder og nemmere kan lave de små ting,« siger Janne Tanghus.

Derfor opfordrer hun også andre piger og kvinder til at søge ind på mekanikeruddannelsen.

»Hvis du kan lide at blive beskidt og rode med hænderne, så er mekanikeruddannelse rigtig god. Den er også meget varierende, og du får både mulighed for at arbejde selvstændigt, samtidig med at du samarbejder med kollegerne på værkstedet,« siger Janne Tanghus.