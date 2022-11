Lyt til artiklen

Der hersker forvirring og frustration hos mange østjyske tv-kunder, fordi deres antenneforening skifter udbyder.

Forleden fik kunderne i Aarhus Antenneforening besked på, at man har opsagt Stofa, og at de derfor skal have ny udbyder inden 1. december.

Det har skabt timelange køer foran antenneforeningens butik, hvor kunderne forsøger at få hjælp til at skifte udbyder.

Det skriver TV 2 Østjylland.

I stedet for Stofa har foreningen oprettet sit eget selskab, Vios, og nu skal 40.000 kunder i Smilets By have ny tv- og internetudbyder.

En af dem er Jan Søbirk Warnich, som har haft Stofa i 42 år.

»Jeg var der et kvarter før, butikken åbnede klokken 10, og der stod vi i en meget lang kø udenfor på gaden for overhovedet at komme ind. Jeg trak nummer 68 og måtte vente over to timer, før det blev min tur. Det er et stort kaos, det her. Og så bliver man altså noget indebrændt,« siger Jan Søbrik Warnich til tv-stationen.

En anden kunde, Niels Christiansen, brugte også en god del af tirsdagen på at stå i kø.

Han fortæller, at folk i køen var 'oprørte' og 'paniske.'

Også på antenneforeningens telefonlinje har der været kø.

Men noget tyder på, at der er hjælp at hente for Jan Warnich og de mange andre utilfredse kunder.

Direktøren i Vios, Michael Jacobsen, lover nemlig, at alle får hjælp til at få skiftet udbyder i tide.

Han understreger, at det er normal procedure, at den private udlejer skal give tilladelse til at et selskab kan levere signal på ejendommens net.

Når det er sket, kan de enkelte kunder så bestille tv.

»Vi kan sagtens nå det, så man skal bare tage det helt roligt. Man kan række ud til sin udlejer, og udlejerne skal endelig bare kontakte os. Vi er klar til at lave aftaler,« siger direktøren.