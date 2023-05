Endelig sker det.

Rigtig mange danskere har gået i de kolde og mørke vintermåneder og glædet sig til de kommende sommermåneder med varme og solbadning.

Men pas på. Jo mere, man befinder sig i solen, jo mere stiger risikoen for at få hudkræft.

Ejeren af hotekælden Milling Hotels med ti hoteller fordelt i hele landet, Jan Milling, er en af de danskere, der i år har fået konstateret et forstadie til hudkræft.

Her ses hotelejeren Jan Milling, der er har fået celleforandringer i sit ansigt. Foto: Privat. Vis mere Her ses hotelejeren Jan Milling, der er har fået celleforandringer i sit ansigt. Foto: Privat.

Han har nemlig fået konstateret celleforandringer.

'Jeg ser forfærdelig ud,' skriver han i toppen af et indlæg på det sociale medie LinkedIn. En opdatering, som fredag er liket af 9.300 personer.

Det vælter samtidig ind med kommentarer, hvor folk hylder erhvervsmanden for at stå frem.

'Når jeg tager mine briller af og kigger i spejlet, kan jeg ganske enkelt ikke kende mig selv,' skriver han og tilføjer:

Sådan beskytter du dig i solen Søg skygge: Det er vigtigt at tage en pause fra solen særligt mellem kl. 12 og 15, hvor halvdelen af dagens samlede mængde af uv-stråling kommer. Husk, at du stadig får uv-stråling i skyggen, samt at overflader som sand og vand reflekterer meget af solens stråling. Så selvom du opholder dig i skyggen, er det stadig vigtigt med solcreme og solhat.

Husk solhatten: Det er rigtig vigtigt at solbeskytte ansigt, hårbund og nakke, da vi udsættes for meget sol på de steder, og mange tilfælde af kræft i huden opstår netop der. Vælg en bredskygget hat, der giver skygge hele vejen rundt.

På med solcremen: Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at du bruger solcreme der, hvor tøjet ikke dækker. Mindst faktor 15 i Danmark og mindst faktor 30 i lande sydpå. Husk at bruge rigelige mængder: Én krop – én håndfuld. Du er bedre solbeskyttet, hvis du smører dig ind to gange med cirka 20 minutters mellemrum, inden du går uden for. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

'Og jo, nok er trækkene de samme, men hele mit ansigt blusser rødt og ligner, at jeg har været oppe og slås.'

I gennemsnit får 52 danskere hver dag konstateret kræft i huden, og det rammer flere og flere danskere.

Gennem de seneste 30 år er antal tilfælde af kræft i huden mere end firedoblet for danske kvinder og mere end tredoblet for danske mænd.

»Jeg har jo arbejdet som håndværker i mange år, så jeg har simpelthen fået for meget sol i ansigtet gennem tid, og nu har det så ramt mig celleforandringer,« siger Jan Milling til B.T.

Han har svært ved at forstå, at det ham, der ser anderledes ud, end han plejer.

Men han er todelt i sine følelser, da han også mener, at det er vigtigt at tale åbent om hudkræft.

»Selvom jeg har følt irritation over at skulle forklare igen og igen, hvorfor jeg ser sådan ud, så mærker jeg også vigtigheden af at tale højt om det. Vi mænd er ofte ikke gode til at dele sygdom og sårbarhed, og derfor går mange og gemmer det væk,« siger han.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det vigtigt at følge de tre solråd: skygge, solhat og solcreme.

Sidste sommer udtalte projektchefen for solkampagner i Kræftens Bekæmpelse, Peter Dalum, til B.T., at kun en ud af ti danskere husker alle tre solråd.

Organisationen havde lavet en rundspørge om vores vaner på rejser sydpå. Men de gode råd gælder altså også, når vi nyder forårssolen herhjemme.

»90 procent af alle tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes solstråling, derfor er det en kræftform, man selv kan gøre meget for at forebygge, før det er for sent,« sagde projektchefen dengang.

Jan Milling er i gang med et fire ugers behandlingsprogram, så hans ansigt er ikke så ramt af pletter, som da billedet blev taget.

Og han vil gøre sit for at passe på, at hans ansigt ikke igen bliver lige så rødt som på billedet.

»Jeg kommer til at passe meget på med ikke at være for meget ude i solen den her sommer,« siger han.