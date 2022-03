De sidste tre uger er bomber faldet om ørerne på krigsfotografen Jan Grarup, mens han har dokumenteret, hvordan civilbefolkningen i Ukraine bliver ramt i krigen.

For to dage siden landede han på dansk jord igen for at finde ud af, at han er blevet bombarderet med beskeder fra russere og især serbere, der er rasende på ham.

»Der er mange, store følelser på spil i det her – nationalistiske følelser,« siger Jan Grarup.

Følelser, han får at mærke gennem direkte trusler i indbakken:

»De skriver, ‘vi finder dig,’ og ‘du får som fortjent, når vi møder dig,’« fortæller Jan Grarup.

Og det skal de da nok også, hvis de vil.

I hvert fald nu.

Jan Grarup har nemlig lagt et skærmbillede op på sin Instagram-profil, hvor man kan se hans adresse på Google Maps.

Under billedet skriver han, at selvom man kan slå hans adresse op på nettet, vil han lige hjælpe dem, der truer ham, da ‘de jo nok ikke er de hurtigste knallerter på havnen.’

‘Jeg bor på 4. tv. – kom glad og få den røvfuld, I fortjener. Og jeg har selvfølgelig sendt jeres mails og beskeder videre,’ skriver han.

Jan Grarup fortæller, at han tror, han får de her trusler, fordi han dækker krigen ud fra et humanistisk synspunkt, der handler om, hvad ukrainerne går igennem.

Og det er Putin-tilhængere ikke tilfredse med, siger han.

»Når de ser de her billeder, bliver de også påvirket eller vrede. De synes, at krigen er nuanceret på en anden måde, som ikke bliver fortalt,« lyder det fra Jan Grarup, inden han fortsætter:

»Hvilket jeg er dybt uenig med dem i. Jeg mener, at den bliver dokumenteret på alle måder og meget sobert.«

Når du skriver, at de kan komme og få den røvfuld, de fortjener, er det så med et glimt i øjet, eller mener du det?

»Det er med et glimt i øjet. Det er bare for at sige, at når man kan skrive anonymt og intimidere på et onlinemedie over for et menneske som mig – det kommer man ikke særlig langt med.«

»Håbet er, at der sidder nogle typer med røde ører et sted og tænker, ‘arh, det var måske ikke særlig smart.«

Hvad har du tænkt dig at gøre, hvis der er nogen, der møder op på din adresse?

»Så må jeg jo tale med dem i en stille og rolig form for dialog. Det er ikke første gang, jeg har prøvet at få den her slags beskeder fra prorussiske eller serbiske nationalister.«

Du skriver, at beskederne er sendt videre. Har du anmeldt truslerne til politiet?

»Nej, jeg lader bare folk vide, at jeg gemmer dem og sender det afsted, hvis det fortsætter eller bliver konkret.«

Jan Grarup bliver stille et kort sekund, inden han bryder ud i et lille grin:

»Men de skal også skynde sig forbi mig, hvis det er. For jeg tager tilbage til Ukraine næste uge. Så de skal have benene på nakken.«