Den kendte fotograf Jan Grarup har dækket alverdens krige, så man skulle tro, at han ville gøre alt for at holde sig på dydens smalle sti på privatfronten.

Alligevel indrømmer han i sin nye bog, 'Hvor jernkorsene gror - En krigsfotografs erindringer', at han var sin nu afdøde ekskone utro.

I bogen uddyber han ikke sine eskapader, men det gør han i et længere interview med Berlingske.

Her fortæller han, at hans daværende hustru, Zasha Sekjær, følte sig 'såret' og 'ydmyget', da hun opdagede utroskaben tilbage i 2009.

Krigsfotografen Jan Grarup var sin tidligere kone utro.

Parret var gift i 16 år, og det var i slutningen af forholdet, at Jan Grarup begyndte at udforske kvindelige bekendtskaber uden for ægteskabet.

Ifølge den 50-årige fotograf handlede sidespringene om bekræftelse - ikke om forelskelse eller et behov for sex. Utroskaben varede knap trekvart år og var 'sporadisk og ad flere omgange', fortæller han avisen.

»Dit liv bliver en stor mudderkage af løgne, fortielser og »hvor har du været?« +Det griber om sig. Det er ikke gjort med en enkelt handling og et enkelt ord. Det trækker dig bare ned i en verden af gråhed og løgne,« siger han.

Han fortæller endvidere, at han var præget af ekstremt dårlig samvittighed i den periode.

Ifølge Jan Grarup forsøgte Zasha Sekjær i første omgang at tilgive utroskabet, men det kunne hun ikke.

Jan Grarup indrømmer da også selv over for Berlingske, at han ikke kan forstå, hvordan nogle folk kan tilgive det svigt, som utroskab er.

Han kunne i hvert fald ikke selv gøre det, understreger han og kalder utroskab for 'en virus'.

Jan Grarups ekskone blev i 2014 alvorligt syg af en tumor i hjernen og døde året efter. Hun og Jan Grarup fik tre børn sammen.