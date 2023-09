Det kan virke lidt småkomisk.

Du sorterer dit affald flittigt, som en del af nye tiltag. Skraldebilen kommer tømmer rest- og madaffald og kører igen.

Herefter kommer en ny skraldebil for at tømme resten af dine skraldespande.

Først tømmer den spanden med glas/metal og plast/mad- og drikke-kartonner, for så også at tømme en helt anden type affaldssortering med papir/pap/tekstil op i den samme lastbil.

Det er, hvad Jan Loft og resten af nabolaget i Lystrup kan se, hver gang der kommer en skraldebil forbi. Det skriver Århus Stiftstidende.

Det har været et emne, som i den grad har fyldt i kvarteret og til B.T. forklarer Jan Loft, at han ikke er rasende, han står bare uforstående tilbage over for skraldefirmaet Kredsløbs beslutninger.

»Jeg er på ingen måde sur, hverken på virksomheden og slet ikke chaufførerne, for de gør bare, hvad de får besked på.«

»Men det er fjolletheden ved, at folk bruger en masse tid og krudt på at sortere efter de nye forhold, for så at det så kan være lige meget.«

Årsagen til, at man gør det sådan er klar.

Kredsløb har ikke nok lastbiler, forklarer Jan Loft.

»De har fortalt mig, at de ikke har biler nok, men der har jeg det sådan, at de kan jo tømme bilen to gange.«

»Men i stedet samler man det i en bunke, for så at sortere det igen efter afhentning. De kunne i det mindste også bare melde det ud til os kunder, at vi ikke behøves at sortere«

Ifølge Århus Stiftstidende, så vil Kredsløb fortsætte håndsorteringen frem til december.

Samtidig forklarer de, at man sorterer igen, da det ikke er alle borgerne på ruten, der har fået de nye skraldespande.

»Derfor skal bilen hente både genanvendeligt affald på den nye og den gamle ordning, som samles i den samme skraldebil,« skriver de i et skriftligt svar til mediet.