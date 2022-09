Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

7.000 danskere kunne onsdag juble, da de kom gennem nåleøjet til Bygningspuljen hos Energistyrelsen. Men på den anden side var der næsten dobbelt så mange, som derimod var skuffede.

En af dem er Jan Lange.

Klokken 09 loggede han ind på tjenesten. Afventende sad han og håbede, at han ville blive en af dem, som kunne få tilskud gennem Bygningspuljen, hvor borgere kan få tilskud til boligforbedringer.

Selv håbede han på et tilskud til en varmepumpe. Men hans forsøg var forgæves, hvilket ærgrer ham i dag:

Jan Lange blev mødt af denne besked efter ni timer i kø. Foto: Privatfoto Vis mere Jan Lange blev mødt af denne besked efter ni timer i kø. Foto: Privatfoto

»Da jeg kom igennem, kunne jeg se, at jeg fik nummer 15.000 i køen. Allerede dér tænkte jeg, at jeg ikke ville nå noget, da jeg formentlig var bagest i køen.«

»Jeg kunne jo godt regne ud, at der ikke er midler til så mange mennesker, så jeg var sgu skuffet.«

Bygningspuljen er en ordning, hvor danskere kan søge om tilskud til boligforbedringer, der sparer på energien.

Men ikke alle får del i kagen. Ordningen bygger på et 'først til mølle'-princip, hvor danskere kan tage plads i et digitalt venteværelse fra klokken 09, inden ansøgningen åbner en time senere.

Om Bygningspuljen Bygningspuljen udspringer af Energiaftalen 2018, og den skal medvirke til at skabe besparelser i energiforbruget i helårsboliger ved at give tilskud til boligforbedringer.

Bygningspuljen har siden den første runde i 2020 givet tilsagn om tilskud til ca. 40.000 boligejere.

I denne runde er der modtaget over 7.000 ansøgninger, der nu skal behandles.

I denne runde var der afsat 121 millioner kroner.

Det forventes, at langt de fleste ansøgere kan få tilskud. Kilde: Energistyrelsen.

Om du tager plads i værelset klokken 09.01 eller 09.59, er ligegyldigt. Nummeret, du får tildelt fra klokken 10, er tilfældigt. Det var også meldt ud på forhånd.

Men måden – og at kalde det 'først til mølle' – undrer Amy Emilie Lindgren, der efter en times venten i venteværelset fik en plads som nummer 13.000.

»Det føltes overhovedet ikke som 'først til mølle'. Det var som at spille i Lotto.«

»Jeg havde en veninde, som loggede ind klokken 09.55. Hun kom igennem som nummer 5000 og fik sendt en ansøgning,« lyder det fra Amy Emilie Lindgren, der ville søge om tilskud til en varmepumpe grundet de stigende energipriser.

Amy Emilie Lindgren. Foto: Privatfoto Vis mere Amy Emilie Lindgren. Foto: Privatfoto

Hun havde deltaget i et webinar om puljen, hvor det ifølge hende blev fortalt, at »der var god chance for at komme igennem i år«.

Ovenikøbet havde hun forberedt sig på ansøgningsprocessen og rådgivet sig med Energistyrelsen for at sikre, at hun havde de rigtige papirer og var klar.

Men det lykkedes aldrig for Amy Emilie Lindgren at komme igennem. Først klokken 18, da køen var på pause, stemplede hun ud.

Både Jan Lange og Amy Emilie Lindgren har forståelse for, at mange, ligesom dem selv, vil søge om tilskud.

Men processen kunne være anderledes, mener de begge.

»Når der er et urealistisk antal mennesker i kø foran en, måtte de gerne sende en besked om, at man ikke kommer ind. Så man i det mindste ikke har brugt flere timer på ingenting,« siger Amy Emilie Lindgren og tilføjer:

»En anden mulighed kunne også være, at de deler det op lokalt. Så det bliver spredt ud, så hele Danmark ikke skal logge ind på en gang.«

Energistyrelsen har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men de oplyser følgende i et skriftligt svar:

'Vi har på forhånd kommunikeret, at borgere kunne forvente lang ventetid, og at de skulle væbne sig med tålmodighed. Vi havde forventet, at der ville være stor interesse for Bygningspuljen.'

'Vi har forståelse for, at det er frustrerende at vente lang tid i kø. Derfor har vi opfordret dem til at tilmelde sig e-mailnotifikationer, så de ikke skulle sidde foran skærmen i kø, men i stedet fik en mail, når de var igennem systemet. Det var der mange, der benyttede sig af i går. For at undgå at overbelaste systemet med et nedbrud af ansøgningsportalen til følge, er Energistyrelsen nødt til at begrænse, hvor mange brugere, der logges ind i løsningen på én gang.'