Jamie Kili Hågen Nørgaard er født som mand, men lever som en kvinde. Omvendt er det for Kaare Laursen, der har skiftet 'hun' ud med 'ham'.

Jamie og Kaare er kærester. Og selvom de har byttet køn, føler de sig ikke anderledes end andre, men derimod som et helt almindeligt dansk par.

»Hvordan er det for jer at bo i Jelling?«

Det spørgsmål bliver kæresteparret gennem to år stillet som det første, da B.T. besøger dem i den lille jyske by Jelling, nordvest for Vejle. For om man vil det eller ej, så er der noget ganske særligt ved Kaare og Jamie.

Mens de er kærester, er de begge ved at skifte køn til det modsatte. De gennemgår begge derfor en helt fysiologisk, og derved synlig udvikling, der kan vække stor opmærksomhed i et lokalsamfund.

Parret har lært hinanden at kende på lærerseminariet, hvor de begge studerer, og bor sammen i et kollegierækkehus. De omgås derfor i høj grad den samme gruppe af mennesker, som både er spørgende og støttende.

»I starten var folk lidt nervøse for at stille spørgsmål. Men i takt med, at vi lærer folk bedre at kende, bliver de mere åbne og modige til at stille spørgsmål om at være transkønnet. Eksempelvis spurgte en forleden, om man kan have en falsk penis, og om jeg har det,« fortæller 22-årige Kaare.

Men det har ikke altid været åbenhed omkring, at ens kønsidentitet ikke stemmer overens med det køn, man er blevet født med, som parret er blevet mødt med.

Kaare er vokset op i den lille landsby Brund uden for Horsens og har aldrig været som de andre piger i børne- og ungdomsårene. Han interesserede sig ikke for gossip, makeup og kendisser, som de andre piger i klassen gjorde. Han var den eneste pige fra konfirmationsholdet, der ikke havde kjole på. Bukser var helt generelt et must og mest praktisk for ham, når der skulle klatres i træer.

Foto af Kaare, da han var en pige. Vis mere Foto af Kaare, da han var en pige.

Da han var 18, fortalte han derfor sin familie, at han ville skifte køn til mand, og så begyndte hormonbehandlingen. I dag er han panseksuel, altså seksuelt tiltrukket af personer uanset køn. Hans brystkasse er flad med hår på og stemmen dyb.

Og mens Kaares stemme bliver dybere og dybere ved hjælp af hormonbehandling, går Jamie til stemmetræning for at få den lysere.

Siden hun var fire år, har hun nemlig villet være en pige.

»Jeg følte mig bedre tilpas i strutskørt end i bukser og blev mobbet, fordi jeg var 'fimset og bøsset'. Faktisk sagde jeg til forældre og klassekammerater, at jeg ønskede at være pige, men acceptniveauet i en folkeskole i Nordvestjylland var ikke til det – derfor stoppede jeg med at sige det og skubbede tanken væk,« fortæller 28-årige Jamie.

Jamie fra dengang, hun var en dreng. Vis mere Jamie fra dengang, hun var en dreng.

Først de seneste fem-seks år, hvor hun fandt et mere trygt miljø, turde hun definere sig selv om 'nonbinær', altså som en person, der hverken opfatter sig selv som mand eller kvinde.

»Så nogle dage var jeg maskulin og andre feminin. Men det var ikke helt nok. Det dækkede ikke mit behov,« siger Jamie.

Det er først, da hun møder Kaare, at det fulde behov bliver dækket, og puslespilsbrikkerne falder på plads.

Kaare har nemlig bemærket Jamies feminine træk og føler sig sikker nok til at stille spørgsmålet:

»Har du egentlig overvejet, om du er en transkønnet kvinde?«

Og hertil siger Jamie for første gang nogensinde højt, at hun er transkønnet.

»Det var så betydningsfuldt for mig. Barndomstraumerne lå så tungt, og pludselig følte jeg mig anerkendt og set,« husker Jamie.

Seksuel orientering og transkønnede Seksuel orientering Monoseksuel – udelukkende tiltrukket af et køn

Biseksuel – tiltrukket af mere end ét køn – for nogen synonymt med panseksuel

Polyseksuel – tiltrukket af flere køn, men ikke alle

Panseksuel – tiltrukket af personer uanset disses køn – for nogen synonymt med biseksuel Transkønnede

Fællesbetegnelse om personer, hvis kønsidentitet i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen. Som transkønnet kan din kønsidentitet både være binær eller nonbinær, hvilket vil sige, at transkønnede kan have mange forskellige kønsidentiteter, men at det fælles er, at det ikke er det køn, de blev tildelt ved fødslen. At være transkønnet har ikke noget med seksuel orientering at gøre, transkønnede kan have en hvilken som helst seksuel orientering og romantisk orientering. Kilde: LGBT

Spørgsmålet bliver stillet måneden efter, at parret fandt sammen, og herefter tør Jamie endelig gå all in på feminine, blomstrede kjoler.

»Det var Kaare, der købte den første kjole til mig. Jeg kan tydeligt huske det. Han gav mig bind for øjnene, så jeg først kunne se kjolen, da den var kommet på. Jeg stortudede, da jeg så den, fordi det var så fantastisk en følelse,« husker Jamie, og Kaare fortsætter:

»Fordi jeg selv er transkønnet, ved jeg, hvad hun går igennem. Og jeg kan huske, at noget af det første, jeg ønskede efter at have skiftet køn, var at udskifte garderoben.«

Jamie stortudede, da Kaare købte den første kjole til hende. Vis mere Jamie stortudede, da Kaare købte den første kjole til hende.

Men hvordan er det at være et par – og bytte roller og kønsidentitet?

»Det har hjulpet mig, at jeg ikke er fast homo- eller heteroseksuel – men panseksuel, som lægger vægt på det personlige. Om personen har bryster og/eller penis, rører mig ikke,« fortæller Kaare, der derfor kan lide Jamie, uanset hvilke kønsdele hun har:

»Før havde Jamie jo en mandekrop. Men jeg elsker hende uanset hvad, så finder vi ud af det,« pointerer Kaare, og Jamie afbryder:

»Ja, altså, jeg synes, at Kaare er skide lækker, men jeg er ikke forelsket i kroppen, derimod i hjernen og personligheden. Det fysiske kan være underordnet.«

Dog har det seksuelle ændret sig en smule for parret. Jamie ønsker nemlig ikke længere at bruge den kønsdel, som får hende til at føle sig maskulin.

»Jeg tager afstand fra dén. Og hvis jeg vandt en masse penge lige nu, så fløj jeg straks til et andet land og fik den fjernet,« fortæller Jamie.

Hun står på venteliste til at få en bryst- og bundoperation. Udsigterne er mellem fem og ti år.

»Det er alt for lang tid. Men heldigvis kan det lade sig gøre. Det er jo lidt nemmere for mig at få fjernet 'noget', end det er for Kaare at få tilføjet,« siger Jamie.

Om Kaare egentlig ønsker at få tilføjet 'noget', ved han endnu ikke. Til februar skal han til en informerende samtale på Rigshospitalet for at høre om mulighederne. Og indtil da kører hormonerne på fuldt blus i det lille kollegiehjem i Jelling.

»Vi får begge hormoner og er derfor nærmest blevet teenagere igen. Kaare bliver liderlig, og jeg græder over ingenting,« griner Jamie.

Parret drømmer om at stifte familie: »En kæmpe én af slagsene, med masser af børn,« som de siger. Jamie og Kaare er bevidste om, at det ikke bliver biologiske børn, de får, men er af den holdning, at 'der er masser af kage i køleskabet, så hvorfor bage en mere'.

»Der er mange børn i verden, der har brug for et hjem og for masser af kærlighed. Og det vil vi kunne give,« konstaterer parret, der er et levende bevis på, at størst er kærligheden.