Det skal ikke være let at få en vaccine mod abekopper.

I hvert fald ikke hvis man bor i Region Syddanmark.

Her er det nemlig kun muligt for kommunen at tilbyde vaccinen på Odense Universitetshospital.

Og det får Jakob Rex til at takke nej til vaccinen på trods af, at han er i risikogruppen. For der hvor han kommer fra, er Odense nemlig ikke ligefrem rundt om hjørnet. Tværtimod.

»Jeg skal køre fra Sønderjylland næsten helt nede ved grænsen og op til Odense Universitetshospital. Det er fuldstændig åndssvagt,« slår han fast over for B.T.

Han fortæller, at han ellers »rigtig gerne« vil have vaccinen, men på grund af omstændighederne, så vælger han at takke nej.

»Det har jeg det selvfølgelig ikke godt med. Nogen vil nok sige, at det er et valg, jeg tager, og det er det helt bestemt også, men jeg tror, langt de fleste vil have det på samme måde.«

Sagen er nemlig den, at Jakob har 150 kilometer hver vej. Og fordi vaccinen skal gives to gange med 28 dages mellemrum for at være fuldt vaccineret, så betyder det altså, at Jakob skal helt op at køre 600 kilometer for at få vaccinen.

»Jeg synes, det er fuldkommen hul i hovedet. Specielt også med de stigende priser på benzin i øjeblikket. Det er jo langt fra alle, der kan det.«

Han undrer sig over, hvorfor det ikke er muligt, at vaccinerne kan rulles ud til de praktiserende læger eller sygehusene i regionen.

»Når der i forvejen køres medicin og vacciner ud til landets hospitaler hver evig eneste dag, så forstår jeg ikke, hvorfor det skal gøres så svært. Det burde man kunne gøre meget bedre,« fortæller han.

»Det er som om, at abekopperne kun er blevet gjort til et storbyfænomen, hvor os i Udkantsdanmark bliver totalt afskærmet. Smitten kan ligeså godt ramme her, som det kan i storbyerne.«

Jakob frygter derfor, at det kan få konsekvenser for den fremtidige tilslutning til vaccinen. Ikke kun for ham selv, men også for andre.

»Jeg tvivler på, at jeg langt fra er den eneste, der har valgt at sige nej. Der er flere, der må sige nej, fordi det enten er for langt at køre, eller fordi åbningstiderne ligger meget skævt i forhold til, at man skal køre for det.«

Hvad er symptomerne på abekopper? Sygdommen begynder ofte med en sygdomsfølelse med kulderystelser, feber, hovedpine, muskelsmerter og træthed. Der ses desuden ofte hævelse af lymfeknuderne.

Efterfølgende kommer der små blærer, som kan minde om skoldkopper, ofte ved kønsorganerne og endetarmen. Blærerne kan dog komme alle steder på huden, og også inde i munden. Nogle får mange blærer, mens andre får meget få.

Man smitter kun, når man har symptomer. Smitten sker via væske fra blærerne. En blære er nok til at overføre smitte.

Sygdommen varer normalt omkring 2-4 uger og går for de fleste over af sig selv uden behov for medicinsk behandling. Sygdommen kan medføre smerter og kan også give ar, når blærerne heler. Kilde: SST

»Vi skal have samme rettigheder. Vi behøver ikke en Gucci-butik, men når det kommer til vacciner, så skal det altså gælde for alle. Det skal være lige nemt.«

B.T. har været i kontakt med Region Syddanmark, der bekræfter, at det kun er på Odense Universitetshospital, at vaccinen mod abekopper bliver givet.

»Det er der, hvor vi har regionens eneste Infektionsmedicinske afdeling og Sundhedsstyrelsen har bestemt, at det er Infektionsmedicinsk afdeling, der skal stå for vaccinationerne,« fortæller Anne Øvrehus, der er cheflæge ved Infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital.

»Derudover har vi i opstartsfasen kun rådighed over en ret begrænset mængde vacciner så det er vanskeligt at have mange små lagre,« fortæller hun videre.

Hun er derfor heller ikke bekymret for, at færre vil lade sig vaccinere.

»I udgangspunktet er vi ikke bekymrede, da vi kender målgruppen for denne vaccine godt og mange har i forvejen et forløb i infektionsmedicinsk afdeling.«

Desuden »er det et vilkår for en geografisk stor region at nogen tilbud kan være langt væk,« understreger hun og fortæller, at de samler erfaringer løbende med henblik på, om deres tilbud er tilstrækkeligt.

Lige nu er der 158 smittetilfælde af abekopper i Danmark, mens der er omkring 30.000 smittede på verdensplan.

I skrivende stund er der givet 1.031 doser vacciner til 997 personer i Danmark, oplyser Statens Serum Institut til B.T.