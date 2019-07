Direktøren for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune – Jakob Kyndal – er gået bort.

Han blev blot 57 år.

Det bekræfter kommunaldirektør Tom Ahmt i en pressemeddelelse udsendt af kommunen:

'Det er med stor sorg, at jeg i lørdags modtog meddelelsen om Jakob Kyndals alt for tidlige død,' fortæller han.

'Jakob kommer til at efterlade et tomrum hos mange ansatte, ikke mindst hos mig. Jeg er beæret over at have kunnet kalde Jakob min kollega og ven, og jeg er stolt af hans virke som ambassadør for Aabenraa Kommune – både på de indre og de ydre linjer,' tilføjer han.

Jakob Kyndal, der boede i Rødekro med sin familie, var ansat i direktørstillingen frem til sin død.

'Mine tanker går til Jakobs hustru og hans tre sønner, der har lidt det største tab,' lyder det fra Tom Ahmt.

Kommunaldirektøren beskriver sin nu afdøde kollega og ven som 'en utrættelig foregangsmand og direktør':

'Jakob har leveret en arbejdsindsats langt ud over det sædvanlige, og de ord, der først falder mig ind, når jeg tænker på Jakob, er ord som loyal, kompetent, betænksom, ambitiøs og visionær. Jakob havde mange ord i sig, men det var ikke fyldord,' fortæller Tom Ahmt og fortsætter:

'Han var altid helt ekstremt godt forberedt og kunne levere en præstation med et udsyn og forståelse for sammenhænge, som var helt enestående.'

Jakob Kyndal blev i 2007 ansat som direktør for Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune. Forinden havde han arbejdet som kommunaldirektør ved Rødekro Kommune, og før det havde han været i forsvaret og været udsendt til Bruxelles for Forsvarsministeriet.

'Også Jakobs personlige egenskaber vil blive husket. Han havde berøring med mange mennesker, og han evnede som få at blive set, ikke kun som den kompetente direktør, men også som et venligt og imødekommende menneske,' mindes Tom Ahmt.