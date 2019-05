Den kreative direktør hos People's Press, Jakob Kvist, trækker stikket og siger farvel og tak til det forlag, som han var med til at stifte for 17 år siden.

Opsigelsen kommer blot få måneder efter, at forlagets administrerende direktør og medejer, Jan Degner, forlod skuden, og nu følger Jakob Kvist altså efter.

Til Media Watch fortæller han, at hans afgang har ligget i kortene siden 2017, hvor den svenske koncern Storytel overtog People's Press til en købspris på intet mindre end 75 millioner danske kroner.

Siden da har People's Press arbejdet på højtryk for at få styr på ejerskiftet og fusionen, hvilket faldt på plads, da den tidligere DR-direktør Tine Smedegaard Andersen blev ansat i rollen som administrerende direktør tidligere på året.

Vil redde Radio24syv

»Det er min egen beslutning, der er modnet siden salget, men vi var nødt til at få fusionen med Storytel i gang. Forlaget skulle være til, at jeg kunne gå. En stor del af det var, da det lykkedes at finde Tine (Smedegaard Andersen, red.), og så var beslutningen egentlig truffet,« siger Jakob Kvist, der fortsætter i People Group som kreativ direktør, til Media Watch.

People's Press står bag en lang række meget omtalte bogudgivelser i Danmark, heriblandt tidligere PET-chef Jakob Scharfs erindringsbog 'Syv år for PET', og udgiver populære forfattere som Sara Blædel, Mari Jungstedt, Camilla Läckberg, Fredrik Backman og Jane Aamund.

Jakob Kvist vil i de kommende 12 måneder forblive tilknyttet til People's Press på den måde, at han kan agere som sparringspartner for ledelsen, der har adresse i samme bygning som People's Group, som sammen med Berlingske Medie er medejer af den landsdækkende radiokanal Radio24Syv.

Jakob Kvists farvel kommer blot én dag efter, at Radio24syvs nuværende direktør, Jørgen Ramskov, offentliggjorde, at han stopper, når sendetilladelsen udløber til november.

People's Press-medstifteren udtaler da også, at han er 'meget aktiv' i forsøget på at redde radioen, og han udelukker samtidig ikke, at han kunne være interesseret i at overtage Jørgen Ramskovs direktør-stol, hvis Radio24syv får mulighed for at sende videre.

Jakob Kvist har haft en helt særlig evne til at skabe interesse for bogudgivelserne på People's Press. Forlaget har således haft flere kontroversielle sager, siden det blev grundlagt i 2002.

De kom blandt andet i mediernes søgelys i forbindelse med bogen 'Jæger – i krig med eliten' af Thomas Rathsack, der handler om krigen i Afghanistan, mens Jakob Kvist også måtte trække bogen 'Hjertet bløder' af Naser Khader og Stig Matthiesen tilbage på grund af plagiat og 'uagtsomt intellektuelt tyveri'.

Derudover blev People's Press i 2016 sigtet i en sag om navneforbud, hvor forfatteren til forlagets bog 'Attentatet', Lars Hedegaard, blev idømt en bøde på 10.000 kroner for at nævne navnet på sin formodede attentatmand i sin bog.