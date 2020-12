»Det er et varsel om mørke tider for de stormagasiner, der ikke har formået at følge med i et nyt onlineræs,« vurderer Jakob Illeborg.

B.T.s internationale korrespondent sætter ord på tirsdagens nyheder om, at to af de største aktører i den britiske detailhandel er på vej mod konkurs.

242-årige Debenhams meldte ud, at man står foran en nedlukning af samtlige 124 butikker i Storbritannien, fordi et salg af selskabet gik i vasken i 11. time. Forinden havde Arcadia Group meddelt, at man er sat under administration – hvilket omfatter næsten 500 butikker med kæderne Topshop, Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topman og Wallis.

Begge de store selskaber har i de seneste år kæmpet med enorme underskud, og tilsammen kan det ende med at koste 25.000 ansatte deres job.

Jakob Illeborg er B.T.s internationale korrespondent. Vis mere Jakob Illeborg er B.T.s internationale korrespondent.

»Det er virkelig, virkelig voldsomt,« siger Jakob Illeborg, der selv har boet i Storbritannien i mange år.

Han forudser, at handelsbilledet i de engelske byers såkaldte High Streets – gågader – nu er på vej til at blive ændret for altid.

»Det forlyder, at man vil tage de forskellige brands op til vurdering i forhold til fremtiden. Nogle af dem vil formodentlig blive solgt fra, men nogle vil også blive afviklet,« siger Jakob Illeborg:

»Det giver et samlet billede af, at mange af de butikker, som folk har handlet i gennem mange år, ikke længere findes om ganske få måneder. Hvis man sammenligner en gåtur i en engelsk provinsby med for 10 år siden, har det allerede ændret sig meget voldsomt. Men det har kun været begyndelsen i forhold til det, vi kommer til at se nu.«

Debenhams er på vej til at lukke alle butikker. Foto: OLI SCARFF Vis mere Debenhams er på vej til at lukke alle butikker. Foto: OLI SCARFF

Ironisk nok er det netop placeringerne på de prominente adresser i det engelske gadebillede, der har været med til at tage livet af Debenhams og Arcadia. I et år med flere omgange af covid-19-nedlukninger har huslejen pludselig ædt en uforholdsmæssigt stor bid af den stødt faldende omsætning.

»De betaler ofte en meget, meget høj husleje for at have deres butikker, hvor de ligger i byerne. Og det er kontrakter, der er blevet forhandlet for mange år ud i fremtiden, og derfor er der ikke meget at gøre ved det. Så selv om verden ændrer sig, har man lavet en aftale om eksempelvis 25 års husleje, som slet ikke giver mening nu,« siger Jakob Illeborg:

»Nogle steder har de ligefrem forudbetalt huslejen for måske 25 år, fordi det var et krav, og så har de måske endda været ud og låne pengene. Nu skal de så overbevise ejerne af lokalerne om, at huslejen skal være mindre, og det kan slet ikke ske med den nødvendige fart. Derfor knækker de.«

Kollapset hos Debenhams og Arcadia Group kan også ses som et udtryk for en stormagasinskultur, der i 2020 er presset mange steder, mener B.T.s internationale korrespondent.

Topshop er også i problemer. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Topshop er også i problemer. Foto: PHIL NOBLE

»Det er institutioner, der ikke bare har haft en berettigelse, men også altid har været i stand til at forny sig med tiden. Pludselig er det, som om udviklingen for onlinehandel med Amazon i spidsen har overhalet dem, og nu kan de ikke længere følge med. Det er nok en tendens, man også vil komme til at se andre steder,« siger Jakob Illeborg.

Det er Debenhams, der ejer danske Magasin du Nord, men de danske varehuse vil ikke blive påvirket af lukningen af de engelske butikker i kæden. Læs mere om det her.