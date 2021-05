»Det blev den aftale, mange havde håbet på.«

Sådan lyder meldingen fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg. Han har fulgt det ‘europæiske skænderi’ om det kommende digitale certifikat tæt, der skal kunne fragte EU-borgere på tværs af landegrænser uden de helt store gnidninger.

EU-coronapasset vil på mange måder komme til at minde om det, vi kender herhjemme. Har man været syg med coronavirus, blevet vaccineret eller fået en negativ coronatest, kan man få adgang til coronapasset. Det vil være i form af et stykke papir eller en QR-kode på en smartphone. Men vejen dertil har langt fra været simpel.

»Det har på mange måder været en hård og lang kamp for EU-parlamentet og Det Europæiske Råd. Der har nemlig været mange ting, som EU-landene skulle blive enige om. Det gælder både prisen på at blive testet i de forskellige lande, men også hvilke vacciner der accepteres,« lyder det fra korrespondenten.

Kommisionsformand Ursula von der Leyen havde armene i vejret, da hun annoncerede planerne for et europæisk rejsepas. Men planerne har mødt modstand helt til målstregen. John Thys /Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL Vis mere Kommisionsformand Ursula von der Leyen havde armene i vejret, da hun annoncerede planerne for et europæisk rejsepas. Men planerne har mødt modstand helt til målstregen. John Thys /Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL

Som udgangspunkt vil vacciner, der er godkendt af det europæiske medicinal agentur kunne udløse et EU-coronapas. Det tæller blandt andet AstraZeneca, Pfizer/BioNTech og Moderna, men russiske Sputnik er i godkendelsesprocessen, hvilket skaber en del ‘ballade’.

»Ungarn har tilbudt og vaccineret mange i befolkningen med den russiske vaccine. Hvis Sputnik ikke bliver godkendt, vil det betyde, at flere ungarer ikke vil kunne få et coronapas ad den vej.«

Det er dog ikke kun Ungarn, der vil møde udfordringer. Det kan alle EU-lande, inklusive Danmark.

»Det bliver sværere for Danmark at håndhæve de mange forskellige regler omkring covid-19 såsom karantænereglerne. Her vil EUs regler gælde.«

Skal du til udlandet i sommerferien?

Det betyder, at EU-landene er nået frem til en aftale om, at de vil følge EUs regler omkring test- og karantæne i stedet for deres egne individuelle, medmindre det bliver en nødvendighed af hensyn til folkesundheden.

Trods uenighederne vil et EU-coronapas lukke op for, at EU-borgerne lettere kan tage på sommerferie. Et coronapas der derfor fra EU-parlamentets side ses som en sejr for lige vilkår i EU, fortæller Jakob Illeborg.

»Alternativet kunne have været lange køer for at komme på ferie.«

For at understrege de lige muligheder har EU-kommissionen også godkendt en aftale på 100 millioner euro, der skal nedbringe omkostningerne i forbindelse med at blive coronatestet rundt om i Europa.

Coronapas, vaccinepas, Aalborg 19. maj 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Coronapas, vaccinepas, Aalborg 19. maj 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Det er dyrt at blive testet uden for Danmarks grænser. Derfor gør aftalen det mere attraktivt at tage afsted på ferie.«

Det var tilbage i marts, EU-kommissionen erklærede, at der skulle laves et fælles EU-coronapas. Det ventes at kunne tages i brug fra juni.