Omgivet af sin familie sov Uffe Ellemann-Jensen stille ind 19. juni.

Ved sin side stod sønnen og Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, som nu sætter ord på oplevelsen af sin fars død.

»Det var en meget, meget fredelig, ordentlig og smuk afsked vi havde meget ham,« siger en bevæget Jakob Ellemann-Jensen i DRs Aftenshowet.

»Det var en oplevelse, jeg helst havde været foruden, men når nu det skulle være, så var det her en fantastisk afsked.«

Jakob Ellemann-Jensen fortæller også om den enorme støtte, som både nære, bekendte og danske borgere har vist over for familien og fortæller også, hvordan sin fars sidste timer udspillede sig.

Partiformanden fløj med sin søster, Karen Ellemann Kloch, hjem fra det netop påbegyndte Folkemøde på Bornholm.

Om lørdagen, fortæller Jakob Ellemann-Jensen, var hans far ikke særligt bevidst.

»Vi sang, vi drak vin. Vi havde det hyggeligt. Vi havde det rart. Der er mange, hvor livet det stoppet meget brat. Min far var klar over, at hans liv lakkede mod enden.«

Uffe Ellemann-Jensen sov ind 19. juni efter længere tids kræftsygdom. Han blev 80 år gammel.

Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister fra 1982 til 1993 og formand for Venstre fra 1984 til 1998.

Han efterlader sig fire børn og sin hustru Alice.

Han bisættes tirsdag den 28. juni klokken 12 i Holmens Kirke i København.