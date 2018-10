»Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon.«

Sådan reagerede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), da han tirsdag på vej til Slotskirken blev konfronteret af Veganerpartiet, som ville debattere forholdene for grise og kyllinger. Han svarede med en kærlighedserklæring til bacon. Nu bliver han hyldet.

'Genialt svar, jeg er vild med det. Både svaret og selvfølgelig også bacon,' skriver Carsten Poul Konge eksempelvis på Jakob Ellemann-Jensens Facebook-profil, hvor hovedparten af de 750 kommentarer er enslydende hyldester til ministeren.

Veganerpartiet har i forargelse over ministerens svar lagt en video af konfrontationen ud på deres Facebook-profil.

Veganerpartiets medstifter Henrik Vindfeldt var rystet over Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens kommentar. Vis mere Veganerpartiets medstifter Henrik Vindfeldt var rystet over Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens kommentar.

Men i stedet for en storm af forargede kommentarer om dyrevelfærd er opslaget blevet oversvømmet af 2.100 kommentarer, hvoraf langt de fleste hylder Jakob Ellemann-Jensen, skælder ud på Veganerpartiet eller ganske enkelt hylder bacon.

»Reaktionerne har været hadefulde i mange tilfælde,« siger Henrik Vindfeldt, der som medstifter af Veganerpartiet optræder i videoen med Jakob Ellemann-Jensen.

»Alle dem, der reagerer ved at hylde bacon og ministeren, har ikke set de her svins forhold. De lever under kummerlige forhold og mishandles, og det er det, jeg forsøger at sætte fokus på. At folk kritiserer mig, er jeg ligeglad med,« siger han til B.T.

Han mener ikke, at er okay, at Jakob Ellemann-Jensen glider af på spørgsmålet og i stedet leverer en hyldest til bacon.

Var Jakob Ellemann-Jensens reaktion på veganerpartiets spørgsmål i orden?

»Det ryster mig, at manden, som skal forvalte vores fødevarer og miljø, svarer på den her måde. Jeg er sikker på, at når vi som samfund en dag begynder at se anderledes på det her, så vil Jakob være rigtig ked af den her video.«

Jakob Ellemann Jensen har da også trukket en smule i land på sin Facebook-profil. Samme aften som videoen blev optaget, delte han Veganerpartiets video på sin Facebook-profil.

Han startede sin opdatering med at skrive, at han ikke er veganer, og at han det fint med, at folk spiser kød, hvis det er opdrættet under ordentlige forhold. Herefter tilføjede han:

'Jeg er simpelthen bare træt af, at jeg skal skældes ud over, at jeg og andre spiser kød, fordi nogen har en anden holdning. Derfor svarede jeg den – i øvrigt venlige – unge mand lidt for kækt og dumt under dagens rituelle skærsild mod slotskirken. Svaret var sandt nok. Jeg kan godt lide bacon. Det var bare ikke det, jeg blev spurgt til,' skrev han.

Flere af Jakob Ellemann-Jensens følgere er enige i hans kærlighedserklæring til bacon. Vis mere Flere af Jakob Ellemann-Jensens følgere er enige i hans kærlighedserklæring til bacon.

Henrik Vindfeldt giver ikke meget for ministerens indrømmelse på Facebook.

»Det er selvfølgelig fint, at han kommenterer det, men jeg ser hellere, at han forholder sig til, at vi er langt efter resten af verden på det her område.«

Der er da også kritiske ryster under Jakob Ellemann-Jensens opdatering.

Men langt de fleste kritiserer ikke hans kommentar om, at han elsker bacon. De kritiserer, at han trækker en smule i land.

'Styr dig selv, Jakob, du sagde din ærlige mening, hatten af for det, og det skal du sgu ikke undskylde for – overhovedet,' skriver Susan Hartvich for eksempel.

Jakob Ellemann-Jensen har afvist at uddybe optrinnet.