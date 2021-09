Først blev han tøjret fast til lygtepælen. Så hældte de flere spande kanel udover ham, inden de hældte vand på ham. Og så hoppede de i fjorden.

Sådan beskriver ejerforeningsformand Susanne Kaasby-Wang den 25-års fødselsdag, der udspillede sig foran Vestre Havnepromenade 11 A og Tårnhusgade i weekenden.

En fødselsdagsfejring, hvor traditionen med at hælde kanel udover sagesløse 25-årige, hvis de er ugifte, blev holdt i hævd.

»Jeg synes, det er urimeligt og tankeløst. Fordi de skal have det sjovt i en halv time, så skal jeg gøre rent i fire,« siger Susanne Kaasby-Wang, der har meldt kanelsvineriet til politiet.

Sådan så det ud foran Ejerforeningen Promenaden efter en 25-års fødselsdagsfejring i weekenden. Fødselaren blev tøjlet til en lygtepæl og fik hældt flere spande kanel udover sig. Foto: Foto: Susanne Kaasby-Wang Vis mere Sådan så det ud foran Ejerforeningen Promenaden efter en 25-års fødselsdagsfejring i weekenden. Fødselaren blev tøjlet til en lygtepæl og fik hældt flere spande kanel udover sig. Foto: Foto: Susanne Kaasby-Wang

For kanel lader sig ikke bare sådan lige opløse. Og på trods af flere timers rengøring af den tidligere hvide facade, har det ikke hjulpet.

Ydermere har det ætset malingen af facaden på ejerforeningen Havnepromenadens bygning. Den skal derfor males igen.

»Jeg synes, det er vanvittigt. Der er jo store plamager med kanel over det hele, vi kan ikke få det væk. Det er fuldstændigt vanvittigt. Rent naturmæssigt er det også et problem, for det forsvinder jo ikke bare sådan lige,« siger Susanne Kaasby-Wang, der helt vil have traditionen væk fra gadebilledet.

Ifølge Aalborg Kommune er det ikke kun den uheldige ejerforening ved havnen, der har problemer med kanel i midtbyen.

De får henvendelser fra flere borgere, der gerne vil have kanelen ud af gadebilledet, fortæller afdelingsleder i by- og landskabsforvaltningen, Niels Sloth til DR Nordjylland.

»Hvis det er en alvorlige ting, hvor vi kan sige, det er på noget af vores inventar i byrummet; altså en bænk eller en affaldskurv og så videre, jamen så gør vi noget ved det. Og ellers så får tidens tand lov at tage det.«

Han fortæller videre til mediet, at rengøringen efter store mængder kanel kan både være dyr og meget besværlig. Og ligesom hos ejerforeningen Havnepromenaden, trænger det ned i belægningen, og farvestoffet trænger ned, især hvis der er tale om betonbelægning.

Men tidens tand får ikke lov at tage det kanel, der er på facaden hos ejerforeningen Havnepromenaden. Maleren er bestilt.

»Det er urimeligt, at vi hænger på en udgift, fordi de skal have det sjovt. Vi vil gerne have de udgifter dækket,« siger formanden for den uheldige ejerforening.

Ejerforeningsformand vil have kanelsynderne til at betale for arbejdstid og en ny omgang maling af facaden. Foto: Foto: Susanne Kaasby-Wang Vis mere Ejerforeningsformand vil have kanelsynderne til at betale for arbejdstid og en ny omgang maling af facaden. Foto: Foto: Susanne Kaasby-Wang

Derfor er jagten nu gået ind på kanelsynderne, så de kan betale ved kasse 1.

»Vi ved lidt om, hvor de bor, men ikke hvem de er. Men politiet vil prøve at finde dem gennem boligselskabet,« fortæller Susanne Kaasby-Wang.

Ejerforeningen har nu to gange på 14 dage oplevet, at der er hældt spandevis af kanel ud på hjørnet ved samme lygtepæl. Et problem, de ikke har oplevet tidligere.

»Vi har aldrig haft noget hernede. Jeg tror, det er fordi, der er flyttet en masse unge mennesker herned. Og så tror jeg, det er fordi, det er den sidste lygtepæl inden fjorden. Så kan de løbe tværs over gaden bagefter og hoppe i vandet for at skylle det af,« gætter Susanne Kaasby-Wang.

B.T. Aalborg har spurgt Nordjyllands Politi, om de er tættere på at finde kanelsynderne. Men de er ikke vendt tilbage.