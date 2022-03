Parkeringsvagterne i København har sat jagten ind på en bestemt type ulovlige parkeringer.

Der er nemlig tusindvis af tilfælde af, at benzin- og dieselbiler holder på pladser, hvor de ikke er tilladt. Og det er til stor frustration for dem, det går ud over: Elbilejerne.

»Det her er noget, der afholder folk fra at få elbil, så det er et problem, hvis vi skal opnå den grønne omstilling,« siger Sandie Jane Fyrst-Larsen.

Sandie Jane Fyrst-Larsen er på tiende år ejer af en elbil. Hun fortæller, at hun har oplevet et stigende pres på hovedstadens ladestandere. Det er sket, i takt med at stadig flere køber el- og hybridbiler.

Den 40-årige gymnasielærers problemer med at få strøm på batteriet bliver ikke mindre af, at hun bor i lejlighed på Sluseholmen i København. Her har hun ikke har mulighed for opsætning af en privat ladestander til sin Nissan Leaf.

Af den grund er hun afhængig af at kunne komme til at sætte stikket i en af byens offentlige ladestandere, hvis bilen skal kunne køre.

Det sker dog jævnligt, at hun støder på benzin- og dieselbiler, der holder på de pladser, der ellers er tilegnet opladelige biler, fortæller hun.

»For et par dage siden skulle jeg have brugt en hurtiglader, men der holdt en fossilbil og blokerede. Det lignede en decideret parkering, så derfor kunne jeg ikke komme til at lade, og det var lidt kritisk. Så jeg måtte lede efter en anden stander,« siger hun.

Sandie Jane Fyrst-Larsen oplever jævnligt, at benzin- eller dieselbiler holder parkeret på pladser, der er reserveret til elbiler.

I 2021 blev der i København etableret 320 nye parkeringspladser reserveret til elbiler med mulighed for opladning. Der er nu i alt 1.200 pladser med lademulighed på offentlig vej, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen.

Men parkeringsvagterne i kommunen har ifølge forvaltningen bemærket tendensen til, at biler med en forbrændingsmotor tager pladserne.

Det har ført til et særligt fokus på elbilspladserne.

Parkeringsvagterne har i 2021 således langet hele 3.235 kontrolafgifter ud til ejere af fossildrevne biler, der har holdt på pladser reserveret til elbiler.

»Det skal være muligt at oplade sin elbil i København, og derfor holdt parkeringskontrollen godt øje med elbilspladserne sidste år og udstedte over 3.000 afgifter til benzin- eller dieselbiler, der ulovligt optog pladsen for elbiler. De mange afgifter viser, at der er god grund til at have et særligt fokus på området, og det vil forvaltningen derfor også have i år,« siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Indsatsen for at holde ladepladserne fri til biler med behov for strøm, glæder Sandie Jane Fyrst-Larsen.

Særligt hvis Sandie Jane Fyrst-Larsen eller hendes mand kommer sent hjem, kan det være en udfordring at finde en ledig ladestander.

»Jeg synes tit, vi er heldige, hvis vi leder efter en parkeringsplads med ladestander i myldretiden. Men det er næsten umuligt efter klokken 16, når folk er kommet hjem fra arbejde,« siger hun.

Sandie Jane Fyrst-Larsen fortæller, at hun har oplevet at måtte vente på en ledig plads, før hun kunne køre videre.

»Når en fossilbil tager en ladeplads fra os, så kan det være meget problematisk, for det kan betyde, at vi ikke kan komme videre,« siger hun.

Sådan en situation bliver ikke bedre, når der er små børn på bagsædet, fortæller Sandie Jane Fyrst-Larsen, der er mor til tvillinger på fem år.

»Jeg synes, at det er mega ærgerligt, for det kan betyde, at vi kommer for sent af sted, og det er ikke altid hensigtsmæssigt, når man har to små børn.«