Den ene dyre, farverige bil efter den anden har prydet de danske veje over de seneste weekenddage.

Det har de, fordi de har været en del af årets Cool Car Race.

Bag det står blandt andre Coolshop-ejeren og 'Løvens Hule'-dommeren Jacob Risgaard.

»Det er 11. år, vi kører det nu, og jeg kan godt mærke, at jeg er blevet 11 år ældre, siden vi startede,« griner han træt, men glad, fra passagersædet i en bil.

Ræset har til formål at skabe fede oplevelser for sygdomsramte børn samt samle penge ind til dem.

En masse lækre biler samles til fordel for sygdomsramte børn. Foto: Albert Mørk, Snurbart ApS Vis mere En masse lækre biler samles til fordel for sygdomsramte børn. Foto: Albert Mørk, Snurbart ApS

Og selvom det har været et stramt program for den nu 11 år ældre Jacob Risgaard, ville han ikke være oplevelserne foruden.

»Det vigtigste stop vi havde, var børnehospicet Strandbakkehuset i Rønde. Det lå også i forbindelse med en familiehospice for voksne, hvor mange voksne også blev kørt ud for at se bilerne,« fortæller Coolshop-ejeren.

Og her mødte han en mand, der gjorde et helt særligt indtryk på ham.

»Jeg fik lov til at snakke med Aksel, som desværre synger på sidste vers. Han stod med sin kone i hånden og sagde, at da han kom på hospice, regnede han ikke med, at han kunne nå at få flere oplevelser,« siger han og fortsætter:

»Men så kom vi, og så fik han lige en oplevelse mere. Da han sagde det, kan jeg godt sige dig, at der ikke var et øje tørt. Hold kæft, hvor var det magisk,« siger han og tager en dyb indånding.

Cool Car Race varer en hel weekend. Foto: Albert Mørk, Snurbart ApS Vis mere Cool Car Race varer en hel weekend. Foto: Albert Mørk, Snurbart ApS

»Det her er en fantastisk påmindelse om, hvor heldige vi er. Ikke bare for at få lov til at køre i de her biler, men for at få lov til at slå øjnene op hver dag.«

Og ud over at have oplevelseskontoen fyldt op ser det også ud til, at det bliver det samme for indsamlingskontoen.

»Vi får først det præcise tal om nogle dage, men det er min klare opfattelse, at folk aldrig har været så gavmilde, som de var i år.«

Nu skal Jacob Risgaard hjem og slå benene op. Så længe det nu varer.

»Der skal slappes af indtil mine møder begynder igen i morgen tidlig (mandag red,),« griner han.