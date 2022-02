»Ja, hej, det er Jacob Risgaard, også kendt fra TV 2 Zulu,« siger Coolshop-ejeren og 'Løvens hule'-personligheden grinende, da han tager telefonen.

Den nye titel, den indfødte frederikshavner lufter i telefonopkaldet, udspringer af noget helt specielt. En nominering for 'Årets par' til Zulu Awards 2022.

»En dag var der en kasse, hvor der stod, at den ikke måtte åbnes før 2. februar klokken 10, så det lod jeg være med. Jeg var bange for, om der var et kamera indeni, der ville afsløre mig i at åbne den før tid,« fortæller Jacob Risgaard, der til daglig holder til på Coolshops hovedkontor i den Aalborgensiske forstad Nørresundby.

Så han ventede. Og da dagen oprandt, lå der ikke mindre end hans første Zulu Awards-nominering nogensinde i kassen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jacob Risgaard (@jacobrisgaard)

»I to har skabt varme ude i stuerne, når alt andet har føltes koldt og pandemi-agtigt! I er nomineret til en Zulu Award i kategorien 'Årets par',« stod der på en seddel til ham og hans tro følgesvend fra 'Løvens hule', Jesper Buch.

De kærlige fornærmelser og sjove samtaler, som makkerparret i programmet lader flyve fra den ene brune læderstol til den anden, har fået mere opmærksomhed, end virksomhedsejeren lige havde troet.

»Jeg havde slet ikke regnet med det. Jeg troede faktisk bare, at det var lidt intern humor, vi sad og havde, fordi vi også snakker sådan til hinanden i virkeligheden. Men det var der så også andre, der kunne lide,« siger Jacob Risgaard overrasket.

Og nomineringen har han diskuteret med sin medløve Jesper Buch.

Just Eat-stifteren Jesper Buch er den anden halvdel af det nominerede par. Foto: Mathias Svold Vis mere Just Eat-stifteren Jesper Buch er den anden halvdel af det nominerede par. Foto: Mathias Svold

»Jeg har snakket med Jesper om det, og vi synes, det er vildt sjovt og sejt. Jeg ved ikke, hvordan det er for de andre statister,« siger han spøgefuldt og refererer til de andre 'løver' i programmet, der må undvære en nominering. Han tilføjer dog med det samme:

»Ej, vi kan jo kun være, som vi er, fordi der er så mange forskellige personligheder i lokalet. Det var gået fuldstændig op i hat og briller, hvis vi ikke havde de andre.«

Nomineringen falder på et tørt sted for Jacob Risgaard.

»Jeg vinder aldrig noget, det er rigtigt! Og det, jeg har vundet, er blevet aflyst på grund af corona. Så jeg synes ærligt godt, at jeg snart må få noget anerkendelse,« griner han.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Desværre har ingen i den nominerede duo mulighed for at deltage i showet, der løber af stablen 17. februar. Men Jacob Risgaard lover dog en underholdende takkevideo, hvis han vinder.

Man kan stemme til Zulu Awards på deres hjemmeside frem til 15. februar.