Hvad gør man som restaurantejer, når man ligger inde med friske råvarer for mere end 20.000 kroner og en restaurant, der skal lukke onsdag?

For 26-årige Jacob Jørgsholm, der ejer københavnerrestauranten Feed Bistro, var svaret på det spørgsmål ret ligetil.

»Mandag var en dag, hvor alt bare var negativt, og man et eller andet sted rendte rundt og var eddikesur,« lyder det fra Jacob Jørgsholm, som henviser til de nye restriktioner.

»Jeg har selv 12 ansatte, der alle selvfølgelig var bekymrede for den udvikling, som vi ser. Så jeg indkaldte dem til et møde og lovede dem, at de selvfølgelig ville beholde deres job, og så blev vi enige om, at vi skulle vende det her til noget positivt.«

Foto: Kasper Løjtved - Byrd Vis mere Foto: Kasper Løjtved - Byrd

Og det var der i den grad brug for.

For ikke alene er der udsigt til, at restauranten ikke kan tage imod en eneste gæst før 3. januar. Natten til mandag var Feed Bistro udsat for et forsøg på indbrud og groft hærværk, og samme dag modtog Feed Bistro for knap 20.000 kroner friske råvarer, herunder trøfler, fisk og kaviar.

Og så er gode råd i den grad dyre.

»Hertil er der så alle de råvarer, som vi allerede har stående, og vi blev ret hurtigt enige om, at vi ikke gad at lave takeaway, fordi det egner vores mad sig ganske enkelt ikke til,« siger Jacob Jørgsholm og tilføjer:

»Så efter en hurtig brainstorm blev jeg og mine medarbejdere enige om, at der var nogen, der er mere udsatte, end vi er,« siger han videre.

Hurtigt meldte Jacob Jørgsholms ene kok sig på banen. Han kender en håndfuld krigsveteraner, hvoraf enkelte af dem er kokke. Dem kontaktede de for at høre, om de vil være med til at tilberede alle de friske råvarer til en gruppe udsatte danskere.

»Det var de friske på. Så vi gik i gang med tælle op, hvor meget mad vi havde. Som det ser ud nu, kan vi lave mellem 100 og 200 kuverter,« siger Jacob Jørgsholm, hvis kone i øvrigt er sat til at skulle føde deres lille søn inden for ganske få dage.

Samtidig var de ansatte hos Jacob Jørgsholm også friske på ideen, og selv om de sågar har tilbudt at arbejde gratis, så har Jacob Jørgsholm understreget, at de selvfølgelig får løn for deres indsats.

Umiddelbart efter beslutningen var taget, lavede Jacob Jørgsholm et opslag på Facebook, og det kastede en hel del henvendelser af sig fra blandt andet Røde Kors, Mændendes Hjem og Reden på Vesterbro.

»Så i morgen og i overmorgen (onsdag og torsdag, red.) kører jeg og min makker afsted med vores christianiacykler og leverer en masse færdiganrettet mad og glæde,« siger Jacob Jørgsholm.

»Der er ingen tvivl om, at vores branche er hårdt presset, men der er meget lidt fokus på dem, der er mere udsat, end vi er,« slutter han.

December er traditionelt set en måned med meget høj omsætning i restaurationsbranchen.

Horesta skønner, at den reducerede åbningstid vil koste branchen i hovedstadsområdet mellem 100 og 200 millioner kroner over de næste 14 dage.