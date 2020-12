I kølvandet på mandagens delvise nedlukning står mange restauranter nu tomme landet over. Det samme kommer restauranten Feed Bistro på Nørrebro til at gøre.

Men ikke helt endnu.

Kælderrestauranten på Fælledvej, der bestyres af den 26-årige Jacob Jørgsholm, er for anden dag i træk ved at lægge sidste hånd på aftenens levering af mad til udsatte borgere.

Jacob Jørgsholm har nemlig valgt at give restaurantens resterende råvarer væk i form af lækker mad til udsatte københavnere, da deres mad, som han selv siger det, ikke er takeaway-venlig.

»Vi var totalt nede i kulkælderen, og der var fuldt booket hele ugen. I stedet for at rende og tude over situationen, har vi været stressede med alt det her og knoklet røven ud af bukserne. Vi har slet ikke haft tid til at tænke på alt det negative,« siger Jacob Jørgsholm.

Fredagens destinationer er et ungdomshjem for unge med psykiske problemer og senere Reden på Vesterbro, der er et sted for voldsramte kvinder.

Oksemørbrad, kulmule, østers og kaviar er bare et lille udsnit af, hvad aftenens menu kan byde på. Alt i alt har Jacob Jørgsholm og Feed Bistro råvarer for 20.000 kr. at give ud af.

»Det er alt godt, vi sådan kreativt kunne lave ud fra vores lagerrum,« siger Jacob Jørgsholm.

»De synes, det var kanon, at vi kom forbi og kunne skabe noget julestemning, og man kan jo se, at det rykker noget for dem, at de kan samle sig om et lækkert måltid. Så det er sgu da dejligt,« siger Jacob Jørgsholm.

Jacob Jørgsholm håber på, at andre restauranter følger i hans fodspor.

»Hvis vi kunne, havde vi braget ud til de 20-30 organisationer, der har spurgt om hjælp. Så det var også lidt for at vise andre restauranter, at de kan gøre det samme,« siger Jacob Jørgsholm.