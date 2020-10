64-årige Ivan Broe har hverken job eller modtager andre former for penge end sin pension.

Alligevel modtager han ikke 1.000 kroner fra staten.

Det skyldes, at Ivan Broe ikke har en almindelig pension.

Han har nemlig tjenestemandspension, og derfor får han altså ikke 1.000 kroner fra staten, som almindelige folkepensionister og folk på SU.

Ivan Broe får 16.000 kroner om måneden, hvilket er væsentligt højere end den almindelig folkepension på 6.419 kroner.

Det er da heller ikke de 1.000 kroner, der er problemet. Det er forskelsbehandlingen.

»Jeg undrer mig lidt over den forskelsbehandling, der er, og det er den, der betyder noget for mig. Jeg har arbejdet som tjenestemand i 36 år, og så bliver man belønnet på den her måde,« siger Ivan Broe til B.T. og fortsætter:

»Der er flere ting, der gør, at jeg synes, det er uretfærdigt. Jeg har aldrig ligget det offentlige til last. Jeg har arbejdet hele mit liv, og jeg betaler min egen pension. Så kan jeg godt synes, at det er uretfærdigt, at man kan komme rejsende hertil fra udlandet og glide lige ind i systemet, og så er det landets egne borgere, der bliver snydt.«

Torsdag ringede Ivan Broe til ATP for at høre, om han ville modtage de 1.000 kroner, hvortil ATP svarede, at det ville han ikke grundet sin tjenestepension. Han fik dog besked om, at han kunne sende en klage ved månedens udgang.

Og det er et tilbud, som Ivan Broe nu har tænkt sig at gøre brug af.

Han indrømmer, at hans pension er god, og han lægger også vægt på, at de 1.000 kroner er lige meget for ham, men at det er uretfærdigheden i det, der har fået ham til at reagere.

Ivan Broe gik på selvvalgt tjenestepension tilbage i 2012.